Feminicidio de Keishla Rodríguez: sentencian a 20 años de prisión al cómplice confeso del exboxeador Félix Verdejo

Luis Antonio Cádiz Martínez, coacusado en el caso contra el exboxeador, Félix Verdejo Sánchez, por el feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz y su bebé en abril de 2021, fue sentenciado por el juez federal Pedro Delgado Hernández a cumplir 20 años de prisión y cinco años de libertad supervisada.

La vista -que inició a las 2:00 p.m., en la sala 3, del Tribunal Federal, en Hato Rey- tuvo lugar un año y seis meses después de que Cádiz Martínez se declarara culpable, tras un acuerdo con Fiscalía federal, por dos de los cargos que pesaban en su contra: carjacking y la muerte de un bebé por nacer.

“Todos sabemos que lo que pasó en este caso no debió pasar. El dolor que ambos generaron nunca se irá. Ese dolor vivirá en su papá, su mamá, su hermana, sus amigos y en la comunidad no solo en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico”, expresó el juez federal al dictar la sentencia.

Durante la audiencia, que se extendió por más de dos horas, Cádiz Martínez se observó lloroso y en ocasiones se secaba su rostro. Estaba esposado de pies y manos, vistiendo su uniforme de confinado y su cabello trenzado. Mientras, la familia de la víctima también estaba bastante afligida y llorosa.

Antes de conocer su sentencia, Cádiz Martínez se dirigió a la familia de la víctima, con un corto mensaje donde apeló al sentir del juez y quiso mostrar ante la corte que estaba arrepentido. En sus declaraciones, el coacusado pidió perdón a la familia de la víctima y dijo que no justifica lo que hizo.

“Sé que no es justificable lo que pasó o lo que se hizo, pero tomé el atrevimiento de hacer lo que hice por su señora madre, porque tan solo con verla en televisión pensé que puede ser hasta mi mamá y por eso me tomé el atrevimiento de cooperar y aceptar mis errores, por más que hable, por más que diga, no es justificable lo que hago, pero le doy gracias a Dios por darme la fuerza para no quitarme”, indicó Cádiz Martínez en sala.

“A pesar de todo lo que estoy viviendo, tengo metas, como las tenía antes. Quiero terminar de estudiar electricidad y lo que Dios me ponga en el camino. Sé que un perdón no va a traer a Keishla para atrás, pero lo pido de todo corazón. Ahora sé lo que es sentir ese amor de padre porque tengo una hija de tres años y sé que la decisión que va a tomar está en sus manos su señoría, pero Dios sabe mi real arrepentimiento”, agregó el coacusado.

Asimismo, puntualizó que “pueden decir que estoy viviendo bien, pero me corto las manos, y pueden pensar que no duermo, que el mismo dolor que ustedes sienten, lo siento yo, porque de mis manos salió lo que pasó, y no hay un día que no le pida a Dios que la tenga en sus brazos”.

Las declaraciones de Cádiz Martínez surgieron a minutos de diferencia de que la familia de la víctima se dirigiera también a la corte e implorara al juez que lo sentenciara a cadena perpetua para que ninguna otra familia en Puerto Rico tenga que pasar por el dolor que están atravesando.

“Ese asesino ya no le va a volver hacer daño a ninguna mujer”: madre de Keishla Rodríguez tras sentencia de Verdejo Esto fue lo que manifestó Keila Ortiz luego de que el exboxeador fue sentenciado a dos cadenas perpetuas en prisión federal por el feminicidio de su hija embarazada.

Bereliz recuerda a su hermana

Precisamente, Bereliz Rodríguez Ortiz, hermana de la víctima, expresó entre lágrimas que “quizás Félix te dijo (Cádiz Martínez) que (Keishla) no tenía a sus papás vivos, que no tenía hermanos, que era una niña sola, pero era una niña con sus padres vivos, que tenía hermanos, que tenía sobrinos, que tenía mascota y que tenía un bebe en su vientre”.

La joven -quien fue la primera en ofrecer un mensaje en sala- añadió que “la única persona que podía hacer algo ese día eras tú (Cádiz Martínez), pero la lealtad hacia tu amigo (Verdejo) pudo más. Tú no tienes familia, porque aquí no veo a nadie, pero de ayer para hoy soñé que Keishla estaba viva y que la salvaste, que tranzaste a sacarla, mínimo, para velarla en la funeraria”.

“Una persona con malicia quizás no se montaba en la guagua ese día, pero la nobleza de esa niña era tanta, que la viste montándose en esa guagua normal. ¿Cuál es tu desespero de salir para la calle? ¿Te están esperando? Porque yo llevo tres años esperando a mi hermana cuando llego a mi casa. ¿Cómo cara*%# puedes dormir puñ$%#? La torturaron. Tú te ves lo más bien, estás con trenzas, te ves gordito y hay que darte 20 años porque hablaste, fuiste testigo y estás arrepentido, pero seguiste la voz de tu patrón, que te dijo que cuando Keishla se montara tenías que halarla por pelo para matarla”, dijo.

Le cambió la vida

A estas palabras se sumó el padre de la víctima, José Antonio “Tony” Rodríguez, quien fue el segundo en pararse en el podio frente al estrado para dirigirse al juez. “Yo tenía 16 años cuando ella nació y ustedes dos me la quitaron en menos de dos horas y no por amor, por crianza, sino por tu amigo, el mismo que se te ha volteado”, reprochó Rodríguez.

“Recuerdo que dijiste que las palabras de ella (de Keishla) fueron: ‘Qué me van a hacer?’. Creo que las recuerdas. ¿Te recuerdas de ella? No, porque no te importaba. No ha sido fácil, pero me imagino que para ti sí... Le juraste lealtad (a Verdejo) para acabar con la vida de mi hija. Ambos lo hicieron”, dijo.

Rodríguez continuó su relato diciendo: “Ahora creo que la lealtad que tú le debes a él (a Verdejo) es estar con él el tiempo que les toque (en prisión). Mi hija tenía derecho a seguir viviendo, pero entre tú y Félix (Verdejo) se creían que tenían el derecho de acabar con ella. Tuviste dos veces la oportunidad de salvarle la vida y dejarla ir, pero no lo hiciste”.

“Ahora lloras como si te importara ella, pero no pensaste más allá. Hice lo que tenía que hacer: por tres días la busqué, la encontré y la vi destrozada gracias a ustedes dos... Me quitaste a mi primer amor, a una niña muy bonita, pasible. Me cambiaste la vida desde el día que la vi flotar”, dijo.

Antes de culminar sus declaraciones, Rodríguez mencionó que “mi hija no tuvo justicia, pero se la pudiste haber brindado, pero seguiste los pasos del otro. Es muy tarde para arrepentirse, lo pudiste haber hecho, pero te engañaron. Quiero que caigas igual que el otro animal”.

La súplica de una madre

En tanto, la madre de Keishla, Keila Ortiz Rivera optó por leer una carta, mientras se proyectaba en sala una foto de su hija. Dijo que la vida le cambió desde el feminicidio de su hija, a quien ahora le tiene que llevar flores al cementerio en ocasiones especiales porque le arrebataron la vida.

“Señor juez, recuerde todo lo que yo y mi familia hemos pasado, mis ataques de pánico, mis ataques de ansiedad. Ya yo no soy la misma. Todos los días sigo esperando la llamada de mi hija. La extraño desde el día uno. Señor juez, la sentencia que usted diga hoy es para que no sigan asesinando a las mujeres. Usted sabe que si este asesino sale (a la calle), va a volver a asesinar a otra mujer y cuando eso pase yo voy a volver a pararme aquí con los familiares (de esa otra víctima) a pedir justicia”, expresó.

“(Cádiz Martínez) pídele a Dios que las mujeres de tu vida nunca conozcan a un Verdejo en la calle... Estos asesinos nos cambiaron la vida. Ya nosotros no somos una familia, no somos los mismos, pero es porque nos falta una”, puntualizó entre lágrimas.

1 / 14 | Satisfechos tras el veredicto contra Verdejo. Entre lágrimas, madre e hija recibieron el veredicto de culpabilidad contra Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez. - Alejandro Granadillo

Hace dos semanas, la Fiscalía federal recomendó una sentencia de 20 años de cárcel para Cádiz Martínez. En una moción, los fiscales Jonathan Gottfried y Jeanette Collazo Ortiz reconocieron, sin embargo, que los cargos que enfrenta Cádiz Martínez conllevan cadena perpetua.

Empero, se recomendó una reducción basada en la cooperación de Cádiz Martínez, y se sugirió un cálculo que lo expondrían a una pena de entre 235 a 293 meses de prisión, con la recomendación de 240 meses de cárcel (20 años), además de cinco años de libertad supervisada.

Precisamente, durante la vista de sentencia, el licenciado José R. Aguayo, representante legal de Cádiz Martínez, indicó que la cooperación de su representado con las autoridades federales debía tomarse en cuenta en la sentencia. Además, precisó que Cádiz Martínez ha cambiado.

“Cádiz tiene traumas severos de la niñez y sabemos que Verdejo sabía eso y lo usó para el asesinato de Rodríguez... Mi cliente fue abusado física y sexualmente y nunca recibió ayuda, ni rehabilitación. La conducta de Cádiz en la cárcel ha sido excelente”, comentó Aguayo.

Mientras, Gottfried destacó que Cádiz Martínez acudió voluntariamente a las autoridades federales para cooperar en relación a este crimen. “Su sentencia debe ser conforme a eso, para así poder darle justicia a otras familias... No siempre tenemos a alguien arrepentido y dispuesto a cooperar”, dijo.

Tras alcanzar un acuerdo con las autoridades federales, Cádiz Martínez se declaró culpable el 28 de noviembre de 2022 por el crimen que consternó al país y testificó por dos días y medio en el juicio contra el exboxeador, quien fue sentenciado el año pasado a dos cadenas perpetuas.

Madre de Keishla Rodríguez Ortiz: "Ya se le hizo justicia a la nena" Los padres de la joven asesinada por Félix Verdejo reaccionaron tras conocer la sentencia de dos cadenas perpetuas contra el exboxeador.

El testimonio de Cádiz Martínez

Durante el proceso judicial, que se extendió por 25 días, la Fiscalía federal presentó una voluminosa prueba para probar más allá de duda razonable que el exboxeador conspiró con Cádiz Martínez para asesinar a Rodríguez Ortiz, con quien mantuvo una relación durante más de 10 años.

Cádiz Martínez narró cómo ayudó a Verdejo Sánchez en el plan para asesinar a Rodríguez Ortiz, cuyo cuerpo fue lanzado en la laguna San José, en San Juan. El cuerpo de la joven fue hallado flotando el 1 de mayo de 2021, dos días después de que fuera reportada como desaparecida.

Desde el banquillo de los testigos, Cádiz Martínez declaró bajo juramento en el tribunal que Verdejo Sánchez le dijo que tenía problemas matrimoniales porque había embarazado a otra persona, en referencia a Rodríguez Ortiz, y le pidió ayuda para hacer que la joven abortara.

Los hechos en este caso se remontan al 29 de abril de 2021 cuando Cádiz Martínez acompañó a Verdejo Sánchez a encontrarse con Rodríguez Ortiz cerca del residencial Villa Esperanza de San Juan, donde la víctima le mostró al boxeador la prueba que confirmaba el embarazo.

1 / 9 | FOTOS | Familia de Keishla Rodríguez reacciona al veredicto de culpabilidad de Félix Verdejo. Bereliz Rodríguez (izq.) y Keila Ortiz, hermana y madre, respectivamente, de Keishla Rodríguez Ortiz, a su salida del Tribunal federal luego que el jurado encontró culpable a Félix Verdejo Sánchez en dos de los cuatro cargos radicados. - Vanesa Serra

De acuerdo al relato de Cádiz Martínez, luego que la joven abordó la guagua Dodge Durango negra, le haló el pelo, mientras que el exboxeador la golpeó y le “inyectó” un cóctel de drogas. Acto seguido, según su testimonio, procedió a amarrar el cuerpo a un bloque.

Declaró que, luego de dejar el carro de Rodríguez Ortiz en Hato Rey, se dirigieron al puente Teodoro Moscoso, donde se estacionaron en el paseo a las 8:29 a.m. y lanzaron el cuerpo de la joven embarazada. Cádiz Martínez admitió que le disparó a la víctima porque parecía que estaba viva.