La Policía aguarda por el proceso de identificación del cuerpo de un hombre encontrado en playa de Loíza

Las autoridades esperan aún por los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de un hombre encontrado el 22 de mayo en el área de las piedras en la playa del sector Colobó, en Loíza, para determinar su identidad.

La Policía indicó a El Nuevo Día que el cuerpo fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se llevará a cabo el proceso de identificación. De momento, la Uniformada añadió que el cuerpo no presentó señales visibles de violencia.

El hombre fue descrito como de de tez negra, con una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5′, 10″) y con una camisa roja en el área superior del torso. El hombre se encontraba desnudo de la cintura hacia abajo.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada recibida en el precinto policiaco alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo dentro del agua, atascado entre las piedras.

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Las circunstancias relacionadas con estos hechos se encuentran bajo investigación y, hasta el momento, se desconoce qué ocurrió.