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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía aguarda por el proceso de identificación del cuerpo de un hombre encontrado en playa de Loíza

El cuerpo no mostraba señales visibles de violencia

23 de mayo de 2026 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía espera por las pruebas forenses del ICF para determinar la identidad del cadáver encontrado el viernes entre las piedras en una playa de Loíza. (GFR Media)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades esperan aún por los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de un hombre encontrado el 22 de mayo en el área de las piedras en la playa del sector Colobó, en Loíza, para determinar su identidad.

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La Policía indicó a El Nuevo Día que el cuerpo fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se llevará a cabo el proceso de identificación. De momento, la Uniformada añadió que el cuerpo no presentó señales visibles de violencia.

El hombre fue descrito como de de tez negra, con una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5′, 10″) y con una camisa roja en el área superior del torso. El hombre se encontraba desnudo de la cintura hacia abajo.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada recibida en el precinto policiaco alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo dentro del agua, atascado entre las piedras.

Las circunstancias relacionadas con estos hechos se encuentran bajo investigación y, hasta el momento, se desconoce qué ocurrió.

La agente Madeline Asencio, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continúa con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCadáveresLoízaDivisión de HomicidiosCICInstituto de Ciencias Forenses
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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