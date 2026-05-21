A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia.

1 / 7 Escuelas secundarias en Ucrania comienzan a incluir en su currículo la preparación militar práctica

Escuelas secundarias en Ucrania comienzan a incluir en su currículo la preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia.

1 / 7 | Escuelas secundarias en Ucrania comienzan a incluir en su currículo la preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE

Leópolis, Ucrania- A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia.

Más de 13,000 estudiantes de entre 15 y 17 años asisten a clases en más de una docena de centros especiales establecidos por las autoridades locales en Leópolis. El modelo de esta ciudad del oeste de Ucrania se está extendiendo ahora a todo el país, mientras el Estado prepara a una generación que podría enfrentarse a más años de conflicto.

“No pretendemos convertirlos en soldados”, subraya Serguí Romanchuk, director de uno de los Centros de Educación Nacional y Patriótica, mientras observa a los estudiantes entrenando con réplicas de fusiles de asalto en el sótano renovado de una escuela que también hace las veces de refugio antiaéreo.

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De la teoría a la práctica

Romanchuk, antiguo zapador de la Guardia Nacional de Ucrania, afirma que el objetivo es eliminar el miedo a las armas y a las estructuras militares, al tiempo que se fomenta el trabajo en equipo y la confianza.

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Tanto chicos como chicas pasan un día completo al mes en el centro aprendiendo manejo de armas, medicina de campaña, tácticas básicas, manejo de drones y otras habilidades fundamentales. Una vez al año participan en campamentos de varios días de duración que simulan condiciones de combate.

Esto supone una clara ruptura con el antiguo sistema teórico, lastrado durante mucho tiempo por clases magistrales obsoletas y un equipamiento deficiente.

“Queremos que los niños toquen, huelan y prueben cosas por sí mismos, porque algunas lecciones sólo se asimilan a través de la práctica real”, explica Romanchuk.

Alta motivación

El enfoque práctico ha impulsado claramente la implicación de los alumnos. “Alrededor del 80% de los niños entienden que hay una guerra y que la preparación es necesaria. Lo hacen bien”, afirma el instructor Yaroslav.

Mijailo, que se alistó en el ejército en los primeros días de la invasión de 2022 y tuvo que aprender lo básico bajo fuego enemigo, dice: “Ojalá hubiéramos tenido un entrenamiento similar en nuestra juventud”.

Bajo su supervisión, Vitali, de 16 años -cuyo padre lleva más de un año de servicio-, ensambla una réplica de rifle con movimientos precisos antes de practicar el tiro con un modelo simulado.

“No me da miedo la posibilidad de tener que alistarme en el ejército”, afirma el joven, quien, según las normas vigentes, no estaría obligado a unirse al ejército hasta los 25 años cumplidos. “Es mucho mejor estar preparado ahora que empezar de cero más adelante”.

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Las habilidades prácticas también sirven para hacer frente a los peligros inmediatos a los que se enfrentan los jóvenes ucranianos. “Los ataques aéreos pueden producirse en cualquier momento. Debemos saber cómo ayudar a los heridos”, dice Lev, de 17 años, mientras su grupo practica cómo detener una hemorragia masiva tras una pausa en el entrenamiento provocada por la amenaza de un ataque con misiles rusos.

Militares ucranianos de la brigada Khartia comprueban la vista aérea de un dron en el centro de mando de la región de Kharkiv, Ucrania, miércoles 20 de mayo de 2026. (AP Photo/Andrii Marienko) (Andrii Marienko)

Lev, que sigue de cerca las noticias del frente donde sirve su tío, se mantiene optimista sobre su futuro en Ucrania: “No me es indiferente bajo qué bandera vivo. Creo que las cosas se mueven en la buena dirección”.

Camino hacia el futuro

Para algunos escolares, el programa ya está dando forma a sus planes. La experiencia de Lev con los drones le ha inspirado a estudiar ingeniería de drones en una universidad local.

Oksana, de 16 años, ha pasado a un entrenamiento más avanzado para civiles ofrecido por unidades del ejército ucraniano. “Me motiva poder ayudar a los demás”, le cuenta a EFE. “La situación es impredecible. Si algún día tenemos que luchar, ya tendremos algunos conocimientos”.

Oleg, su instructor de tácticas, que se alistó en 2022 con 21 años y combatió en la región de Donetsk, ve un gran potencial en estos jóvenes ucranianos motivados que podrían reforzar el ejército en el futuro. Señala que el ejército ucraniano, cada vez más tecnificado, ofrece a los futuros reclutas más oportunidades de utilizar su intelecto en lugar de limitarse a servir en las trincheras de infantería.

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