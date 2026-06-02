Las escuelas ya entregaron los informes de progreso académico del fin del año escolar. ¿Qué debes hacer si las notas de tu hijo no fueron las mejores?

De acuerdo con el psicólogo escolar Bruno Pizarro Ortiz, la reacción de los padres debe tomar en cuenta las capacidades del menor y las circunstancias en que se dieron las bajas calificaciones.

“Hay niños que, aun dando su mejor esfuerzo, fracasan. Si el niño lo dio todo, recomendaría reconocer el esfuerzo, pues necesitamos niños resilientes, que puedan caer y levantarse”, dijo Pizarro Ortiz, quien trabaja en una escuela elemental del Departamento de Educación (DE). De cara al próximo año escolar, aconsejó reevaluar los métodos de estudio, evaluar la posibilidad de integrar tutorías y ver si hay alguna preferencia del menor que se pueda integrar a su rutina de estudios para que esté más a gusto con el área académica.

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En cambio, si el estudiante no se esforzó o no mostró interés en la escuela, “recomiendo a los padres que evalúen qué están haciendo, si le dieron seguimiento al plan de estudio del niño, si le enseñaron a valorar la educación y si tiene algún tipo de norte”, expresó Pizarro Ortiz. Indicó que algunos no se esfuerzan en la escuela por falta de metas o planes para su futuro.

Las calificaciones de mayo ya no van a cambiar. Por eso es que escuelas públicas y privadas entregan informes de progreso académico varias veces durante el año escolar. “Las otras entregas de notas del año son para avisar con tiempo a los padres y estudiantes qué deben reforzar, pero hay veces que los padres no toman acción a tiempo”, lamentó el psicólogo escolar.

Mencionó que, durante el año escolar, si se identifican áreas de rezago académico, hay protocolos escolares que incluyen entrevistas a los padres, recomendaciones de tutorías o mandar a hacer evaluaciones para saber si requiere los servicios de Educación Especial.

Entre las medidas que las familias deben tomar para que las notas bajas no se repitan en futuros años escolares, Pizarro Ortiz mencionó establecer un plan de comunicación frecuente con los maestros, buscar distintos métodos de estudio, identificar alternativas de métodos de enseñanza, integrar tutorías o terapias educativas.

Indicó que, en las tutorías que se ofrecen fuera del horario escolar, usualmente se ayuda al alumno a hacer los ejercicios que asignó el maestro y a entender mejor lo discutido en clase. Mientras, la terapia educativa es una intervención especializada que combina estrategias pedagógicas y clínicas para ayudar a superar dificultades de aprendizaje. Las ofrecen profesionales certificados en terapia educativa y “trabaja problemas de comprensión de lectura, comprensión matemática, por ejemplo”, dijo Pizarro Ortiz.

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Según el psicólogo escolar, las terapias educativas suelen ser costosas, pero durante el año escolar se ofrecen tutorías gratis, después del horario lectivo, en distintas escuelas públicas alrededor de la isla. El servicio se anuncia durante el semestre. “Si tu escuela no tiene, te puedes anotar en otra que sí tenga tutorías, aunque no tomes las clases regulares ahí”, apuntó.

De hecho, mañana miércoles comienza el periodo de matrícula del Verano Educativo 2026, en que 225 escuelas públicas ofrecerán actividades dirigidas a reforzar destrezas académicas. Para alumnos del nivel elemental (de kínder a quinto grado) habrá refuerzo para las materias de español, inglés y matemáticas. Para los de nivel secundario (de sexto a duodécimo grado) habrá cursos remediales para quienes obtuvieron calificaciones de D y F, así como experiencias de emprendimiento.

El periodo de matrícula es del 3 al 5 de junio, con matrícula tardía el 9 de junio. El Verano Educativo será del 8 de junio al 6 de julio, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y contará con desayuno y almuerzo en los comedores escolares, según anunció recientemente el DE.

Si el estudiante debe tomar cursos remediales en verano, ya sea por sus notas bajas o porque tuvo demasiadas ausencias, Pizarro Ortiz recomendó a los padres y estudiantes “asumir el compromiso de asistir todos los días porque el periodo es tan corto que una ausencia es bien significativa”. Mencionó que los cursos remediales de verano suelen durar 20 días lectivos.

“También deben comprometerse con completar las asignaciones y proyectos y dar un poco más la milla extra que el resto del año por lo corto que es. Los estudiantes deben hacer preguntas si tienen dudas y mostrar interés en la clase”, sostuvo Pizarro Ortiz.