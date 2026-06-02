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“Misión Mochilita” educará a grandes y chicos sobre cómo prepararse para la temporada de huracanes 

La iniciativa incluirá visitas a campamentos de verano en distintos puntos de la isla

2 de junio de 2026 - 6:00 AM

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La iniciativa incluye la distribución de “mochilitas” de emergencia equipadas con linternas, silbatos, libros de actividades para niños, alimentos no perecederos y una guía educativa de preparación ante huracanes.
La iniciativa incluye la distribución de “mochilitas” de emergencia equipadas con linternas, silbatos, libros de actividades para niños, alimentos no perecederos y una guía educativa de preparación ante huracanes. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

“La preparación ante la temporada de huracanes comienza con la educación y el acceso a información clara”, dijo Solange de Lahongrais, presidenta de la organización de servicios de salud MMM Multihealth, durante el lanzamiento de “Misión Mochilita”, una iniciativa educativa creada para enseñar a niños de 5 a 12 años cómo prepararse junto a sus familias ante fenómenos atmosféricos.

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En su primera fase, la campaña llevará a campamentos de verano alrededor de Puerto Rico experiencias participativas que convierten la preparación en una actividad educativa y divertida para los más pequeños.

La iniciativa tiene como centro una canción original realizada por el grupo infantil Atención Atención, titulada “Tu Mochilita”. Fue creada para enseñar de manera divertida y memorable los pasos básicos para preparar una mochila ante una emergencia atmosférica.

“Este esfuerzo es uno alineado con la responsabilidad social que tiene MMM Multihealth con la comunidad a la que sirve”, expresó De Lahongrais. “Con ‘Misión Mochilita’ queremos acompañar a las comunidades en Puerto Rico, llevando a las familias, especialmente a los niños, herramientas prácticas y accesibles para que aprendan desde temprano cómo protegerse, cuidar su salud y apoyar a sus seres queridos en momentos de emergencia”.

Por su parte, la meteoróloga Ada Monzón se unirá a los esfuerzos educativos ofreciendo charlas en campamentos, brindando información especializada y práctica sobre la importancia de estar preparados durante la temporada de huracanes.

Asimismo, MMM Multihealth contará con la colaboración del Departamento de Recreación y Deportes, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), municipios participantes y Goya de Puerto Rico, con el fin de ampliar el alcance del mensaje y asegurar que la información llegue a las comunidades que más lo necesitan.

La iniciativa incluirá visitas a campamentos de verano en distintos puntos de la isla, entre ellos San Juan, Canóvanas, Ponce y Mayagüez. Durante cada visita, los participantes disfrutarán de presentaciones musicales con Atención Atención, talleres educativos sobre cómo prepararse ante huracanes y la distribución de “mochilitas” de emergencia.

Cada mochila estará equipada con una linterna, un silbato, libros de actividades para niños, alimentos no perecederos provistos por Goya de Puerto Rico y una guía educativa de preparación ante huracanes avalada por NMEAD.

Para más información sobre “Misión Mochilita” y acceder al video educativo, puede visitar las plataformas oficiales de MMM Multihealth o visitar su canal de Youtube a través del siguiente enlace: https://youtu.be/T7t5NbQm1BE?si=lQKrKU9cXGctCFj9

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El Nuevo Día EducadorTemporada de huracanesEducacióncampamentos de verano
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