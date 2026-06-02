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Identifican a motociclista que falleció en accidente en el expreso Las Américas

El hombre de 29 años chocó contra un vehículo de la Autoridad de Carreteras y Transportación

2 de junio de 2026 - 10:54 PM

Updated At

Actualizado el 2 de junio de 2026 - 6:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este lunes, la Policía había reportado 99 muertes en accidentes de tránsito, 10 menos que los 109 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo)
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La Policía investiga un accidente en motora ocurrido la noche del lunes en el expreso Las Américas, en San Juan.

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El caso fue reportado a eso de las 8:00 p.m., en el kilómetro 1.9 de la carretera PR-18, específicamente en la salida hacia la avenida Domenech, en Hato Rey.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el conductor de una motocicleta Honda XR650, del año 2024, identificado como Calvin Antonio Túa Santiago, de 29 años, impactó la parte posterior de un vehículo Ford F-250 perteneciente a la Autoridad de Carreteras y Transportación.

A consecuencia del impacto, Túa Santiago sufrió heridas de gravedad, por lo que fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria, donde posteriormente el médico de turno certificó su fallecimiento.

El agente Brian Sanabria, adscrito a la mencionada división, tuvo a cargo la investigación junto con la fiscal Ana María Del Mar Ortiz.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 99 muertes en accidentes de tránsito, 10 menos que los 109 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Accidentes de TránsitoExpreso Las AméricasCierre de carreterasCaguasSan JuanPolicía de Puerto RicoBreaking NewsMotoras
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