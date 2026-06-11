Fallece niño de 3 años que permanecía en condición crítica tras ser atropellado en San Juan

La Policía informó que el niño de 3 años que permanecía en condición grave tras ser atropellado el domingo, en San Juan, falleció en la madrugada de este jueves.

El capitán Elvis Zeno, director del Negociado del Tránsito de la Policía, confirmó a El Nuevo Día que el padre del menor certificó que lamentablemente murió a eso de la 1:00 a.m. en el Hospital Pediátrico Universitario del Centro Médico de Río Piedras.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:00 p.m., frente al edificio 56 del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

En comunicado de prensa, la Policía informó que una mujer de 30 años conducía un vehículo Toyota Sequoia, color negro, año 2008, en el que “se disponía a abandonar el lugar luego de asistir a una actividad religiosa”.

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“Al emprender la marcha, la conductora sintió que había pasado sobre un objeto. Al descender del vehículo para verificar, se percató de que se trataba de un menor de tres años”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

“Como consecuencia del incidente, el niño sufrió heridas de gravedad. Personal de emergencias médicas le brindó asistencia en el lugar y posteriormente fue transportado a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico. La condición del menor fue descrita como crítica”, agregó.

En entrevista previa, Zeno indicó que la conductora se mantuvo en la escena, arrojó 0.000% en la prueba de alcohol y “estuvo cooperadora, obviamente consternada por lo ocurrido”.

“Estaba detenida en su vehículo. Cuando emprende la marcha, no se percató que en la parte delantera de ese vehículo estaba ese menor de 3 años”, dijo Zeno.

Añadió que el niño “apenas se veía. Es un vehículo bastante alto. Ella siente que impactó algo. Cuando se detiene inmediatamente, se da con la escena de que el menor está tendido sobre el pavimento”.