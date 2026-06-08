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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición crítica un niño de 3 años atropellado en San Juan

El accidente ocurrió tras una actividad religiosa en Puerto Nuevo

8 de junio de 2026 - 6:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El menor fue transportado por paramédicos a un hospital del área. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un niño de 3 años de edad se encuentra en condición de gravedad luego de ser atropellado ayer, domingo, en San Juan, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 4:00 p.m., frente al edificio 56 del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

En comunicado de prensa, la Policía informó que una mujer de 30 años conducía un vehículo Toyota Sequoia, color negro, año 2008, en el que “se disponía a abandonar el lugar luego de asistir a una actividad religiosa”.

“Al emprender la marcha, la conductora sintió que había pasado sobre un objeto. Al descender del vehículo para verificar, se percató de que se trataba de un menor de tres años”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

“Como consecuencia del incidente, el niño sufrió heridas de gravedad. Personal de emergencias médicas le brindó asistencia en el lugar y posteriormente fue transportado a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico. La condición del menor fue descrita como crítica”, agregó.

El agente Mota, adscrito a la mencionada división, junto al fiscal Román, se hizo cargo de la investigación.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de TránsitoNiñosPuerto Nuevo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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