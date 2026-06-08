En condición crítica un niño de 3 años atropellado en San Juan

Un niño de 3 años de edad se encuentra en condición de gravedad luego de ser atropellado ayer, domingo, en San Juan, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:00 p.m., frente al edificio 56 del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

En comunicado de prensa, la Policía informó que una mujer de 30 años conducía un vehículo Toyota Sequoia, color negro, año 2008, en el que “se disponía a abandonar el lugar luego de asistir a una actividad religiosa”.

“Al emprender la marcha, la conductora sintió que había pasado sobre un objeto. Al descender del vehículo para verificar, se percató de que se trataba de un menor de tres años”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

“Como consecuencia del incidente, el niño sufrió heridas de gravedad. Personal de emergencias médicas le brindó asistencia en el lugar y posteriormente fue transportado a una institución hospitalaria para recibir tratamiento médico. La condición del menor fue descrita como crítica”, agregó.