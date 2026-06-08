Fallece motorista tras chocar con un caballo en Sabana Grande

Un motorista falleció tras un choque en la noche de ayer, domingo, en Sabana Grande, informó la Policía.

El caso fue reportado a eso de las 8:25 p.m., en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-328, en el barrio Rayo Guaras.

Según información preliminar, Milton Daniel Pérez García, de 30 años y residente en Sabana Grande, transitaba en la motora Suzuki Modelo GSX-1300R color azul del año 2006″.

Agregó que “al llegar al km 4.6 de la carretera PR-328 impactó con la parte frontal de la motora a un equino que se encontraba en medio de la vía de rodaje”.

El informe policiaco detalló que “a consecuencia del impacto, este salió expulsado de la motora cayendo al pavimento y resultando con heridas de carácter grave en distintas partes del cuerpo”.

Pérez García fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes lo transportaron a una institución hospitalaria del área, donde el doctor de sala de emergencia certificó su muerte.