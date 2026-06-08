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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece motorista tras chocar con un caballo en Sabana Grande

Paramédicos trataron de salvarle la vida llevándolo a un hospital

8 de junio de 2026 - 6:33 AM

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El caso fue reportado a eso de las 8:25 p.m., en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-328, en el barrio Rayo Guaras. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista falleció tras un choque en la noche de ayer, domingo, en Sabana Grande, informó la Policía.

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El caso fue reportado a eso de las 8:25 p.m., en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-328, en el barrio Rayo Guaras.

Según información preliminar, Milton Daniel Pérez García, de 30 años y residente en Sabana Grande, transitaba en la motora Suzuki Modelo GSX-1300R color azul del año 2006″.

Agregó que “al llegar al km 4.6 de la carretera PR-328 impactó con la parte frontal de la motora a un equino que se encontraba en medio de la vía de rodaje”.

El informe policiaco detalló que “a consecuencia del impacto, este salió expulsado de la motora cayendo al pavimento y resultando con heridas de carácter grave en distintas partes del cuerpo”.

Pérez García fue atendido en el lugar por paramédicos, quienes lo transportaron a una institución hospitalaria del área, donde el doctor de sala de emergencia certificó su muerte.

La fiscal Yanitza Negrón instruyó la toma de fotos y medidas de la escena. El caso fue investigado por el agente Víctor Lasalle, de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de TránsitoSabana Grande
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