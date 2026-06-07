A plena luz del día: interceptan a conductor y lo despojan de su auto en Barrio Obrero
El perjudicado fue empujado al asiento del pasajero y le rogó al sospechoso que lo dejara en libertad
7 de junio de 2026 - 3:52 PM
7 de junio de 2026 - 3:52 PM
Agentes de la Policía investigan un presunto carjacking reportado durante la mañana de este jueves en la calle Lippitt, en Barrio Obrero, Santurce.
De acuerdo con la querella que recoge el informe preliminar de la Uniformada, un individuo de tez blanca, constitución robusta, vestido con una camisa verde y pantalón corto, se acercó al conductor de un vehículo Honda Civic azul oscuro del año 2008 a eso de las 7:30 a.m., abrió la puerta del conductor y lo empujó hacia el asiento del pasajero.
El perjudicado alegó que el sospechoso tomó el control del automóvil y se marchó del lugar con él a bordo. Posteriormente, el individuo detuvo la marcha y le permitió bajarse antes de continuar la huida.
El vehículo hurtado posee la tablilla HIC-597.
El agente de la policía municipal Oscar Maldonado investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para la pesquisa correspondiente.
La Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento de este u otros casos a comunicarse al 787-343-2020.
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