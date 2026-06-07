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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A plena luz del día: interceptan a conductor y lo despojan de su auto en Barrio Obrero

El perjudicado fue empujado al asiento del pasajero y le rogó al sospechoso que lo dejara en libertad

7 de junio de 2026 - 3:52 PM

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El incidente ocurrió a eso de las 7:30 a.m. en la calle Lippitt, en Barrio Obrero, Santurce. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Agentes de la Policía investigan un presunto carjacking reportado durante la mañana de este jueves en la calle Lippitt, en Barrio Obrero, Santurce.

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De acuerdo con la querella que recoge el informe preliminar de la Uniformada, un individuo de tez blanca, constitución robusta, vestido con una camisa verde y pantalón corto, se acercó al conductor de un vehículo Honda Civic azul oscuro del año 2008 a eso de las 7:30 a.m., abrió la puerta del conductor y lo empujó hacia el asiento del pasajero.

El perjudicado alegó que el sospechoso tomó el control del automóvil y se marchó del lugar con él a bordo. Posteriormente, el individuo detuvo la marcha y le permitió bajarse antes de continuar la huida.

El vehículo hurtado posee la tablilla HIC-597.

El agente de la policía municipal Oscar Maldonado investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para la pesquisa correspondiente.

La Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento de este u otros casos a comunicarse al 787-343-2020.

También pueden hacerlo a través de la red social X en @PRPDNoticias o en la página oficial de Facebook www.facebook.com/prpdgov.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) compartió su lista de los estafadores más buscados. Christopher W. Burns es buscado desde 2020 por su presunta participación en un esquema de fraude postal en Georgia. Se alega que Burns estafó a decenas de víctimas por al menos 10 millones de dólares.El esquema provocó el desembolso indebido de millones de dólares y, tras recibir los fondos, los implicados presuntamente los movían entre cuentas, negocios bajo su control y retiros en efectivo para ocultar el origen del dinero.
1 / 22 | En imágenes: estos son los estafadores más buscados por el FBI. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) compartió su lista de los estafadores más buscados. - FBI

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