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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Terror en carretera de Comerío: interceptan a conductor y le roban su guagua

La Policía investiga el carjacking ocurrido en el barrio Cedrito

6 de junio de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
Los hechos se reportaron a las 8:10 a.m. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Comerío, investigan un “carjacking” reportado a las 8:10 a.m. de este sábado en el kilómetro 2.2 de la carretera 781, en el barrio Cedrito.

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Según la querella, dos sujetos interceptaron al conductor y lo despojaron de su guagua Toyota Tundra roja, del 2024, tablilla 1202974. Luego del robo, los sospechosos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El agente Santos, adscrito al Distrito de Comerío, quedó a cargo de la investigación.

La Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento de este u otros casos a comunicarse al 787-343-2020.

También pueden hacerlo a través de la red social X en @PRPDNoticias o en la página oficial de Facebook www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarjackingComerío
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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