Terror en carretera de Comerío: interceptan a conductor y le roban su guagua
La Policía investiga el carjacking ocurrido en el barrio Cedrito
6 de junio de 2026 - 9:20 AM
6 de junio de 2026 - 9:20 AM
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Comerío, investigan un “carjacking” reportado a las 8:10 a.m. de este sábado en el kilómetro 2.2 de la carretera 781, en el barrio Cedrito.
Según la querella, dos sujetos interceptaron al conductor y lo despojaron de su guagua Toyota Tundra roja, del 2024, tablilla 1202974. Luego del robo, los sospechosos huyeron del lugar con rumbo desconocido.
El agente Santos, adscrito al Distrito de Comerío, quedó a cargo de la investigación.
La Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento de este u otros casos a comunicarse al 787-343-2020.
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