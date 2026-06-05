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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos sujetos armados roban vehículo durante “carjacking” en Trujillo Alto

Los asaltantes le ordenaron al perjudicado que tomara sus pertenencias y se bajara del carro

5 de junio de 2026 - 9:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina que lidera la pesquisa. (HERIBERTO CASTRO)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un “carjacking” reportado en la madrugada de este viernes en la PR-175, kilómetro 9.9, del barrio Carraízo, en Trujillo Alto.

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Según el informe preliminar de la Policía, el querellante indicó que se encontraba dentro de su Toyota Corolla Cross negro, de 2025 y con tablilla KQZ-428, cuando dos individuos se le acercaron.

En ese momento, los asaltantes, quienes portaban un arma de fuego, lo amenazaron y le ordenaron que tomara sus pertenencias y se bajara del vehículo, a lo que el perjudicado accedió.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

Los sujetos abandonaron el lugar en dirección desconocida en el Toyota Corolla Cross, sin causarle daño físico al hombre.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina que lidera la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarjackingsTrujillo Alto
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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