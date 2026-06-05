Dos sujetos armados roban vehículo durante “carjacking” en Trujillo Alto
Los asaltantes le ordenaron al perjudicado que tomara sus pertenencias y se bajara del carro
5 de junio de 2026 - 9:34 AM
5 de junio de 2026 - 9:34 AM
La Policía investiga un “carjacking” reportado en la madrugada de este viernes en la PR-175, kilómetro 9.9, del barrio Carraízo, en Trujillo Alto.
Según el informe preliminar de la Policía, el querellante indicó que se encontraba dentro de su Toyota Corolla Cross negro, de 2025 y con tablilla KQZ-428, cuando dos individuos se le acercaron.
En ese momento, los asaltantes, quienes portaban un arma de fuego, lo amenazaron y le ordenaron que tomara sus pertenencias y se bajara del vehículo, a lo que el perjudicado accedió.
Los sujetos abandonaron el lugar en dirección desconocida en el Toyota Corolla Cross, sin causarle daño físico al hombre.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina que lidera la pesquisa.
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