Hombre le apunta con un arma y le exige las llaves: mujer es víctima de un “carjacking” en Bayamón
El individuo la sorprendió en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida
4 de junio de 2026 - 7:37 AM
4 de junio de 2026 - 7:37 AM
Una mujer fue víctima de un “carjacking” que es investigado por la Policía desde la noche de miércoles, en Bayamón.
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 8:36 p.m., en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado en la carretera PR-174 en Bayamón.
De acuerdo con la información preliminar, la querellante manifestó que “luego de estacionar su vehículo y cerrarlo en este lugar, escuchó a un hombre que le dijo que le entregara la llave del auto y al virarse se percata que el mismo le está apuntando con un arma de fuego”, indica el informe policiaco.
Agregó que el sujeto le robó en ese momento una guagua Hyundai Tucson, de color blanca y del año 2022.
“Se informó que más tarde el vehículo, que cuenta con sistema electrónico, fue recuperado por el policía municipal Hernández, en una calle posterior al condominio Torres del Parque en Bayamón”, agregó.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón para continuar con la pesquisa.
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