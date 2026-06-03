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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban armas, herramientas y dinero de guagua de agente municipal en Carolina

La propiedad hurtada fue valorada por el oficial en aproximadamente $4,215

3 de junio de 2026 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer policía resultó con varios traumas y su compañero, el policía municipal Ricardo Andújar, resultó con laceraciones en la cabeza. Ambos son atendidos en el hospital UPR de Carolina. Se indicó que su condición es estable. (Archivo)
Agentes adscritos al Precinto Carolina Norte investigaron inicialmente la querella. (Archivo/ El Nuevo Día)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades investigan el robo de armas, municiones y otra propiedad del interior de una guagua perteneciente a un agente de la Policía Municipal de Carolina.

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Según la información preliminar de la Policía de Puerto Rico, los hechos fueron reportados a eso de las 2:30 p.m. del martes en la calle Córdova, de la urbanización Vista Mar.

El perjudicado, un agente de 45 años, informó que dejó estacionada en el lugar una guagua Dodge RAM 2500, color negro.

Al regresar al vehículo, se percató de que alguien había logrado acceso al interior y se apropió de una pistola Glock calibre 9 milímetros, un chaleco antibalas, dos cargadores y 34 municiones, propiedad del Municipio de Carolina.

Además, fueron hurtados una pistola FN Herstal, modelo Five-seveN MRD, un cargador, 18 municiones, múltiples herramientas marca Milwaukee y $720 en efectivo.

La propiedad hurtada fue valorada por el oficial en aproximadamente $4,215.

Agentes adscritos al Precinto Carolina Norte investigaron inicialmente la querella.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarolinaRobos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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