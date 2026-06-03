Roban armas, herramientas y dinero de guagua de agente municipal en Carolina

Las autoridades investigan el robo de armas, municiones y otra propiedad del interior de una guagua perteneciente a un agente de la Policía Municipal de Carolina.

Según la información preliminar de la Policía de Puerto Rico, los hechos fueron reportados a eso de las 2:30 p.m. del martes en la calle Córdova, de la urbanización Vista Mar.

El perjudicado, un agente de 45 años, informó que dejó estacionada en el lugar una guagua Dodge RAM 2500, color negro.

Al regresar al vehículo, se percató de que alguien había logrado acceso al interior y se apropió de una pistola Glock calibre 9 milímetros, un chaleco antibalas, dos cargadores y 34 municiones, propiedad del Municipio de Carolina.

Además, fueron hurtados una pistola FN Herstal, modelo Five-seveN MRD, un cargador, 18 municiones, múltiples herramientas marca Milwaukee y $720 en efectivo.

La propiedad hurtada fue valorada por el oficial en aproximadamente $4,215.