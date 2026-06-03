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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte de turista hallado en una residencia en Vieques

El cuerpo del hombre de 45 años fue encontrado en el baño

3 de junio de 2026 - 11:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con este crimen en lo que va de año han ocurrido 402 asesinatos. (Archivo)
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. (Archivo/ El Nuevo Día)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte sin causa determinada de un hombre de 45 años reportada en la mañana de este miércoles en una residencia en Vieques.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación a eso de las 7:08 a.m. en una residencia ubicada en la carretera 65 de Infantería, calle Tomás Pérez Brignoni.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Gentny Tron Rashad, residente en el estado de Texas, en el área del baño de la residencia.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.Ese mismo día también se registró otro asesinato, esta vez en la entrada del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras. La investigación preliminar apunta a que el occiso, que no ha sido identificado, vigilaba un punto de drogas.La Policía también investiga la muerte de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años y residente de Loíza, quien, presuntamente, fue asesinada en el interior de su vehículo Hyundai Tucson. Según la Policía, Lozada Navarro fue víctima de feminicidio a manos de su expareja, quien, supuestamente, le realizó múltiples disparos. El hombre, que no ha sido identificado, resultó herido y recibe atención en el Hospital Universitario Dr. Federico Trilla, en Carolina.
1 / 9 | Sin freno la violencia: varios crímenes que marcaron el fin de mayo en Puerto Rico. Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. - Alex Figueroa Cancel
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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