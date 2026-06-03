Investigan muerte de turista hallado en una residencia en Vieques
El cuerpo del hombre de 45 años fue encontrado en el baño
3 de junio de 2026 - 11:26 AM
3 de junio de 2026 - 11:26 AM
La Policía investiga la muerte sin causa determinada de un hombre de 45 años reportada en la mañana de este miércoles en una residencia en Vieques.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación a eso de las 7:08 a.m. en una residencia ubicada en la carretera 65 de Infantería, calle Tomás Pérez Brignoni.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Gentny Tron Rashad, residente en el estado de Texas, en el área del baño de la residencia.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.
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