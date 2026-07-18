Raphy Pina solicita terminar un año antes su libertad supervisada

El productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves solicitó al Tribunal federal la terminación temprana de la libertad supervisada que le fue impuesta como parte de su sentencia por violaciones a la Ley de Armas.

La moción sellada fue presentada el 2 de julio, por lo que todavía no se conocen las razones que expuso para pedir que se le permita finalizar un año antes la libertad supervisada que forma parte de su sentencia.

Según una moción incluida esta semana en el expediente federal por la oficial de probatoria Sugeily Rivera Suazo, Pina Nieves está programado para completar la sentencia el 18 de julio de 2027.

Ante la solicitud, el juez de distrito Francisco A. Besosa, del Tribunal federal, emitió una orden en la que concedió hasta el 16 de julio a la Fiscalía federal y a la Oficina de Probatoria para presentar sus posiciones.

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El miércoles, 15 de julio, Rivera Suazo presentó una moción -que consta de seis páginas- en la que detalló sus argumentos y recomendó que el tribunal deniegue la petición presentada por Pina Nieves.

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En resumen, reveló que Pina Nieves no llegó a mudarse a Puerto Rico, pese a la solicitud que había presentado a finales del 2025. Añadió que el proceso de libertad sigue siendo reforzado en el Distrito Sur de Florida.

“Durante el periodo de supervisión, el señor Pina Nieves ha mantenido un domicilio estable y ha trabajado de manera continua en actividades relacionadas con la producción musical, ocupándose principalmente de gestionar la carrera artística de su esposa (la cantante dominicana Natti Natasha)”, indicó la oficial.

En ese contexto, explicó que esos detalles fueron verificados mediante los contactos periódicos de supervisión y la información financiera que el productor ha proporcionado cada vez que se le ha requerido.

“Asimismo, el suscrito se puso en contacto con el oficial encargado de la supervisión de la libertad bajo fianza del señor Pina Nieves en el Distrito de Puerto Rico, quien confirmó que el señor Pina Nieves es propietario de negocios en la isla, hecho que también fue verificado. El señor Pina Nieves cuenta con un apoyo prosocial adecuado. Además, el señor Pina Nieves completó las horas de servicio comunitario impuestas, satisfizo debidamente la cuota monetaria especial y otras sanciones económicas y mantiene comunicación con su oficial de libertad vigilada según lo requerido”, dijo.

La oficial señaló que, aunque Pina Nieves no ha sido imputado por ningún caso criminal durante su libertad supervisada, sí recibió dos multas en noviembre de 2024 por conducir una embarcación a exceso de velocidad en un área destinada a la protección de manatíes, especie considerada en peligro de extinción.

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“Además, el 25 de noviembre de 2025, el señor Pina Nieves recibió una citación penal por la alteración u ocultación ilegal de la matrícula, bajo el caso n.º 25-18467-TC10A del condado de Broward (Florida). El 8 de febrero de 2026, el caso fue desestimado”, precisó.

Por todo lo expuesto, la recomendación de la Oficina de Libertad Supervisada de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico es que la supervisión continua se mantenga acorde con los objetivos de la sentencia.

De igual forma, la Fiscalía federal se opuso al pedido de Pina Nieves planteando, entre otras cosas, que la libertad supervisada es parte integral de la sentencia impuesta el 24 de mayo de 2022 por Besosa.

Ante la oposición presentada por la Fiscalía federal y la Oficina de Probatoria, el licenciado Giovanni Canino, representante legal del productor musical, solicitó hasta el próximo lunes para contestar los argumentos.

No obstante, le corresponderá a Besosa determinar si da paso o no a la petición del productor musical.

1 / 27 | Raphy Pina ante sentencia de 41 meses en prisión: "Voy a pelear este caso". Raphy Pina llegó al Tribunal federal, en el Viejo San Juan, minutos antes de la hora pautada para escuchar su sentencia. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 27 Raphy Pina ante sentencia de 41 meses en prisión: "Voy a pelear este caso" Raphy Pina llegó al Tribunal federal, en el Viejo San Juan, minutos antes de la hora pautada para escuchar su sentencia. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

Pina Nieves fue condenado por Besosa, el 24 de mayo de 2022, a cumplir tres años y cinco meses de prisión por la posesión ilegal de armas de fuego que mantenía en una propiedad suya en Caguas. Esa sentencia en prisión la completó el 20 de julio de 2024.

Además, el togado le ordenó al también dueño del sello discográfico Pina Records pagar una sanción de $150,000 y cumplir una probatoria de tres años tras cumplir el tiempo en prisión. “Hoy enfrento la situación más difícil que pueda enfrentar un ser humano: perder la libertad”, expresó Pina Nieves minutos antes de conocer su condena.

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Besosa tuvo ante su consideración un informe presentencia de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos que incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión. Mientras, los fiscales presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.

El productor musical se enfrentó a un juicio que culminó el 22 de diciembre de 2021, cuando un jurado de siete mujeres y cinco hombres emitió un veredicto de culpabilidad contra el también manejador de artistas de música urbana por violaciones a la Ley de Armas.

Pina Nieves enfrentó dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor.

En el ojo del caso de Raphy Pina El abogado y comentarista Leo Aldridge analiza el caso del productor y manejador de artistas.