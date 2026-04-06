Exponente de música urbana entabla demanda federal contra Raphy Pina: aquí lo que alega
“Sir Speedy” señaló al productor por emplear una red de “violencia callejera y corporativa”
6 de abril de 2026 - 3:50 PM
6 de abril de 2026 - 3:50 PM
Un cantante de música urbana radicó una demanda federal, el lunes, contra el productor musical Rafael A. Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, dueño de la empresa Pina Records, por presunto incumplimiento de contrato.
Según la demanda, Juan Antonio Ortiz García, conocido como “Sir Speedy”, alegó que Pina emplea una “red de violencia e intimidación callejera” para silenciarlo, mientras a nivel corporativo utiliza varias entidades para evadir responsabilidades contractuales.
El documento menciona que Pina, además, “se apropió de la propiedad intelectual de la obra del demandante al hacer que al menos una de las composiciones musicales de este se registrara en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos a nombre de Pina como autor, omitiendo por completo al demandante, a pesar de que este era coautor de la obra”.
Sir Speedy también alegó que el productor musical no le pagó regalías y nunca emitió estados financieros “para esconder la explotación y las ganancias de su obra”.
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