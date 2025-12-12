Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nostálgico Pina al ver fotos familiares: “Un día cada uno tomará su propio camino”

El productor y empresario publicó unas instantáneas inéditas del día del nacimiento de Dominique Isabelle

12 de diciembre de 2025 - 4:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La segunda hija de Rafael "Raphy" Pina y Natti Natasha nació el 1 de noviembre de 2025. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como una fructífera alianza de negocios en el competitivo mundo de la música urbana, se transformó en una de las historias de amor más seguidas del espectáculo latino. La superestrella dominicana Natti Natasha y el productor puertorriqueño Rafael “Raphy” Pina, CEO de Pina Records, mantuvieron su relación en secreto durante años por temor de que su romance eclipsara la carrera musical de ella.

Sin embargo, su historia se convirtió en un testimonio público de cómo el apoyo mutuo y la confianza total pueden florecer incluso en el ojo del huracán mediático. Ahora, ambos mantienen un compromiso de por vida tras el nacimiento de sus hijas Vida Isabelle y Dominique Isabelle.

Esta mañana, precisamente, el empresario compartió unas fotos inéditas del pasado 1 de noviembre, día del nacimiento de la segunda. Esto, horas después del cumpleaños de la exponente dominicana.

“Nos faltaban estas fotos del día en que Dios nos regaló uno de sus milagros más grandes. Traer una vida al mundo es entender que no todo se trata de nosotros, que somos instrumentos de algo mucho más grande. Verlos llegar, cuidarlos, guiarlos y disfrutar cada etapa del proceso es un privilegio que no tiene precio”, comenzó.

La cantante dominicana Natti Natasha mostró su segundo embarazo en una sesión de fotos familiares, en las que también participaron su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y la primera hija de ambos, Vida Isabelle.Natti Natasha celebrará este domingo en The Mall of San Juan, un "Baby shower para el pueblo". Por su parte, el productor destacó el carácter benéfico del encuentro. Los asistentes podrán llevar donativos de ropa, alimentos no perecederos y hasta comida para mascotas, que se distribuirán entre entidades benéficas como Vivendi y el Hogar Cuna San Cristóbal. Además, se sorteará un carro del año como parte de las actividades.
1 / 6 | Álbum familiar: tiernas imágenes de Natti Natasha y Raphy Pina. La cantante dominicana Natti Natasha mostró su segundo embarazo en una sesión de fotos familiares, en las que también participaron su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y la primera hija de ambos, Vida Isabelle. - Suministrada

Pina agregó: “Un día cada uno tomará su propio camino, pero uno se queda con estos recuerdos, con estas fotos, con estos momentos que le dan sentido a todo. Tener propósito en la vida y que la familia sea la prioridad, sin duda, es una de las bendiciones más genuinas que existen”.

Su primera hija en común, Vida Isabelle, nació el 22 de mayo de 2021.

El presentador y locutor El JD fue el encargado de animar la actividad y dirigir los juegos que mantuvieron activos a los presentes.El público comenzó a llegar a The Mall of San Juan desde temprano para disfrutar de las experiencias que la pareja planificó para ellos, entre otras la oportunidad de hacerse fotos personalizadas.El pasado jueves, durante una emotiva presentación en la gala de Premios Juventud 2025, Natti reveló que espera otra niña. Hoy en el “baby shower” anunció que se llamará Dominique Isabelle.
1 / 9 | Así se vivió el "baby shower" de Natti Natasha en The Mall of San Juan. El presentador y locutor El JD fue el encargado de animar la actividad y dirigir los juegos que mantuvieron activos a los presentes. - Ramon "Tonito" Zayas
Natti NatashaRaphy PinaPaternidad
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
