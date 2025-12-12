Nostálgico Pina al ver fotos familiares: “Un día cada uno tomará su propio camino”

Lo que comenzó como una fructífera alianza de negocios en el competitivo mundo de la música urbana, se transformó en una de las historias de amor más seguidas del espectáculo latino. La superestrella dominicana Natti Natasha y el productor puertorriqueño Rafael “Raphy” Pina, CEO de Pina Records, mantuvieron su relación en secreto durante años por temor de que su romance eclipsara la carrera musical de ella.

Sin embargo, su historia se convirtió en un testimonio público de cómo el apoyo mutuo y la confianza total pueden florecer incluso en el ojo del huracán mediático. Ahora, ambos mantienen un compromiso de por vida tras el nacimiento de sus hijas Vida Isabelle y Dominique Isabelle.

Esta mañana, precisamente, el empresario compartió unas fotos inéditas del pasado 1 de noviembre, día del nacimiento de la segunda. Esto, horas después del cumpleaños de la exponente dominicana.

“Nos faltaban estas fotos del día en que Dios nos regaló uno de sus milagros más grandes. Traer una vida al mundo es entender que no todo se trata de nosotros, que somos instrumentos de algo mucho más grande. Verlos llegar, cuidarlos, guiarlos y disfrutar cada etapa del proceso es un privilegio que no tiene precio”, comenzó.

Álbum familiar: tiernas imágenes de Natti Natasha y Raphy Pina. La cantante dominicana Natti Natasha mostró su segundo embarazo en una sesión de fotos familiares, en las que también participaron su esposo, el productor puertorriqueño Raphy Pina, y la primera hija de ambos, Vida Isabelle.

Pina agregó: “Un día cada uno tomará su propio camino, pero uno se queda con estos recuerdos, con estas fotos, con estos momentos que le dan sentido a todo. Tener propósito en la vida y que la familia sea la prioridad, sin duda, es una de las bendiciones más genuinas que existen”.

Su primera hija en común, Vida Isabelle, nació el 22 de mayo de 2021.