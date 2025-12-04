Raphy Pina reacciona ante la demanda federal de Daddy Yankee en su contra: “No confundan mi silencio con temor”

El pasado sábado, la representación legal del cantante urbano Daddy Yankee radicó una demanda federal alegando un esquema fraudulento para desviar millones de dólares de regalías por canciones, en la que se incluyen a diversas personas y entidades, entre ellas al productor Rafael “Raphy” Pina Nieves, quien fue su exmanejador.

La demanda solicita una indemnización de $3 millones y un juicio por jurado bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Ley RICO), en la que señaló a Pina Nieves como el presunto arquitecto de un esquema que corrió desde el 2004 hasta febrero de 2025, quien esta mañana decidió romper el silencio ante este panorama.

“No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad. Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones. Daddy Yankee la leyenda siempre tendrá nuestro respeto. Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar. Pero, Ramón Ayala es otra historia… la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos. Dice exactamente quién fui en su carrera, productor, socio, manejador, estratega, amigo…Y por eso sorprende que hoy usen discursos espirituales para justificar actos que no reflejan a un hombre que dice caminar de la mano con Dios. Porque el que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a FAMILIAS que nunca le han fallado", destacó en una publicación que hizo a través de su cuenta en Instagram.

PUBLICIDAD

La demanda señala que Pina Nieves con la ayuda de terceros, incluyendo a la exesposa del veterano reguetonero, Mireddys González Castellanos, se insertó en documentación oficial de autoría en múltiples canciones de Ayala Rodríguez con el propósito de desviar y recibir regalías y para tener derechos de autor y/o de publicación.

“Yo no estoy en guerra con Ramón ni con nadie. Yo ya pasé mi proceso. Sané, crecí, me purifiqué y estoy enfocado en lo que verdaderamente importa: Mi familia y la verdad. Pero tampoco voy a permitir que manipulen la historia. Lo que se hizo junto está documentado.Lo que se construyó está certificado. Y la verdad, aunque intenten ocultarla un tiempo, siempre sale caminando sola. Aún hay tiempo de hacer lo correcto. Siempre se lo dije y lo repito: una llamada sincera con Mireddys, dos personas que compartieron 30 años de vida, puede resolver lo que otros están complicando”, continuó el productor, quien el pasado 1 de noviembre le dio la bienvenida a su quinto hijo, su niña Dominique Isabelle.

“Lo que ustedes construyeron es tan grande, que no lo gastan ni sus tataranietos. No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló. No dejes que terceros te conviertan en algo que tú no eres. Yo sigo en paz…pero firme. Porque la historia no se borra, y menos cuando está escrita con trabajo, sacrificio y verdad. Att. Rafael Pina Nieves“, concluyó el compañero de la cantante urbana Natti Natasha.

En el pleito, de 127 páginas, también se incluye como demandados al abogado Edwin Prado Galarza, a Andrés Coll Fernández y a otras seis empresas.

PUBLICIDAD