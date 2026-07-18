Encuentran a hombre herido de bala durante respuesta a incendio residencial en Bayamón

Agentes del Distrito de Bayamón de la Policía encontraron a un hombre con una herida de proyectil de bala en la cabeza tras responder a un incendio residencial registrado a las 2:15 p.m. en la urbanización Mirabella Village.

Según el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que fueron alertados sobre el incendio en una casa de la calle Amatista Final mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los agentes de la Policía, del Negociado del Cuerpo de Bomberos encontraron y del Negociado de Emergencias Médicas que respondieron localizaron al hombre, que no ha sido identificado, en el exterior de la residencia.

El oficial dijo que, al momento, el CIC no cuenta con información sobre el estado de salud del hombre.