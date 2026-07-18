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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a hombre herido de bala durante respuesta a incendio residencial en Bayamón

El incendio se registró en la urbanización Mirabella Village

18 de julio de 2026 - 6:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades investigan las causas de un incendio en una residencia de Bayamón donde también fue encontrado un hombre herido de bala en la cabeza. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes del Distrito de Bayamón de la Policía encontraron a un hombre con una herida de proyectil de bala en la cabeza tras responder a un incendio residencial registrado a las 2:15 p.m. en la urbanización Mirabella Village.

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Según el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que fueron alertados sobre el incendio en una casa de la calle Amatista Final mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los agentes de la Policía, del Negociado del Cuerpo de Bomberos encontraron y del Negociado de Emergencias Médicas que respondieron localizaron al hombre, que no ha sido identificado, en el exterior de la residencia.

El oficial dijo que, al momento, el CIC no cuenta con información sobre el estado de salud del hombre.

“Ahora mismo la persona está de camino al Centro Médico, pero la información que tenemos es muy preliminar, estamos investigando”, indicó Negrón a El Nuevo Día.

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Breaking NewsBayamónCICPolicía de Puerto RicoIncendiosHeridosHeridos de balaBomberos de Puerto RicoCuerpo de Emergencias Médicas
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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