Incendio consumió tres hogares en barrio de Cataño
El Negociado del Cuerpo de Bomberos indicó que no hubo personas heridas a consecuencia del fuego
17 de julio de 2026 - 10:34 PM
17 de julio de 2026 - 10:34 PM
Un incendio consumió tres residencias de madera ubicadas en la calle Amparo del barrio Juana Matos, en Cataño.
El Negociado del Cuerpo de Bomberos confirmó a El Nuevo Día que nadie resultó herido a consecuencia del fuego que fue reportado en la noche de este jueves.
Bomberos añadió que unidades de Cataño, Metro y de la División de Operaciones Especiales (DOE) de Hato Rey colaboraron para extinguir el fuego. Las unidades también recibieron apoyo de camiones cisterna de Río Piedras y de Puerto Nuevo.
La dependencia también indicó que vehículos sufrieron daños pero, de momento, no especificó el número de unidades afectadas.
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