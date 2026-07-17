Incendio consumió tres hogares en barrio de Cataño

Un incendio consumió tres residencias de madera ubicadas en la calle Amparo del barrio Juana Matos, en Cataño.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos confirmó a El Nuevo Día que nadie resultó herido a consecuencia del fuego que fue reportado en la noche de este jueves.

Bomberos añadió que unidades de Cataño, Metro y de la División de Operaciones Especiales (DOE) de Hato Rey colaboraron para extinguir el fuego. Las unidades también recibieron apoyo de camiones cisterna de Río Piedras y de Puerto Nuevo.