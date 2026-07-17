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Incendio consumió tres hogares en barrio de Cataño

El Negociado del Cuerpo de Bomberos indicó que no hubo personas heridas a consecuencia del fuego

17 de julio de 2026 - 10:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio se registró cerca de las 8:00 de la noche. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un incendio consumió tres residencias de madera ubicadas en la calle Amparo del barrio Juana Matos, en Cataño.

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El Negociado del Cuerpo de Bomberos confirmó a El Nuevo Día que nadie resultó herido a consecuencia del fuego que fue reportado en la noche de este jueves.

Bomberos añadió que unidades de Cataño, Metro y de la División de Operaciones Especiales (DOE) de Hato Rey colaboraron para extinguir el fuego. Las unidades también recibieron apoyo de camiones cisterna de Río Piedras y de Puerto Nuevo.

La dependencia también indicó que vehículos sufrieron daños pero, de momento, no especificó el número de unidades afectadas.

Tags
IncendiosFuegoBomberos de Puerto RicoCataño
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