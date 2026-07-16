Macabro hallazgo: empleados de LUMA Energy encuentran osamenta en una estructura abandonada en Bayamón

Una osamenta fue descubierta en Bayamón, en la tarde del jueves, por personal de LUMA Energy mientras realizaban labores de desganche cerca de una estructura ubicada en la PR-861, en ese municipio, informó la Policía.

Según el informe preliminar, los empleados del consorcio energético alertaron a los uniformados a eso de las 5:00 p.m. y denunciaron el hallazgo de unos restos, que parecían ser humanos, dentro de una estructura abandonada frente a la farmacia Walgreens, donde realizaban labores de rutina.

Personal de la Unidad Motorizada, que realizaba un patrullaje en la zona, atendió la denuncia.