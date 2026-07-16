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Macabro hallazgo: empleados de LUMA Energy encuentran osamenta en una estructura abandonada en Bayamón

Los restos se encontraban en una estructura ubicada frente a una farmacia

16 de julio de 2026 - 7:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Una osamenta humana fue localizada por empleados de LUMA Energy que realizaban labores de desganche en una estructura abandonada en Bayamón.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una osamenta fue descubierta en Bayamón, en la tarde del jueves, por personal de LUMA Energy mientras realizaban labores de desganche cerca de una estructura ubicada en la PR-861, en ese municipio, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, los empleados del consorcio energético alertaron a los uniformados a eso de las 5:00 p.m. y denunciaron el hallazgo de unos restos, que parecían ser humanos, dentro de una estructura abandonada frente a la farmacia Walgreens, donde realizaban labores de rutina.

Personal de la Unidad Motorizada, que realizaba un patrullaje en la zona, atendió la denuncia.

Los hechos se encuentran bajo investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

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Breaking NewsBayamónCadáveresPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosWalgreensLUMA Energy
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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