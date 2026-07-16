Buscan identificar a sospechoso de agredir brutalmente a una mujer en una playa de Luquillo

La Policía de Puerto Rico solicitó este jueves la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre sospechoso de una agresión grave ocurrida el pasado 30 de mayo de 2026 en una playa de Luquillo.

De acuerdo con la pesquisa de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, los hechos ocurrieron a eso de las 6:47 p.m. en la desembocadura del río, en la parte posterior del condominio Sandy Hills.

Según las autoridades, la perjudicada, una mujer de 32 años, se encontraba en el lugar cuando fue abordada por un individuo que presuntamente la agredió a puños en el rostro mientras ella intentaba defenderse.

Tras el ataque, la mujer fue transportada a un hospital del área de Fajardo, donde recibió atención médica. El médico de turno le diagnosticó múltiples hematomas, laceraciones en el rostro y el desprendimiento de un diente.

PUBLICIDAD

Hombre que figura como sospechoso de una agresión en Luquillo. (suministrada)

La Policía describió al sospechoso como un hombre de tez negra, de aproximadamente seis pies de estatura, constitución gruesa, con barba tipo candado y tatuajes en el lado derecho del pecho y en el brazo derecho. Al momento de la agresión vestía un pantalón corto verde y no llevaba camisa.

Como parte de la investigación, las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que ayude a identificar o localizar al sospechoso a comunicarse de manera confidencial con la Policía a través del 787-343-2020 o con la División de Agresiones del CIC de Fajardo.