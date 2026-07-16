Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de julio de 2026
89°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan identificar a sospechoso de agredir brutalmente a una mujer en una playa de Luquillo

La víctima, de 32 años, sufrió múltiples heridas en el rostro, incluyendo el desprendimiento de un diente

16 de julio de 2026 - 1:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre fue descrito como de tez negra, aproximadamente seis pies de estatura, de constitución gruesa, con candado, tatuajes en el lado derecho del pecho y en el brazo derecho. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó este jueves la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre sospechoso de una agresión grave ocurrida el pasado 30 de mayo de 2026 en una playa de Luquillo.

RELACIONADAS

De acuerdo con la pesquisa de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, los hechos ocurrieron a eso de las 6:47 p.m. en la desembocadura del río, en la parte posterior del condominio Sandy Hills.

Según las autoridades, la perjudicada, una mujer de 32 años, se encontraba en el lugar cuando fue abordada por un individuo que presuntamente la agredió a puños en el rostro mientras ella intentaba defenderse.

Tras el ataque, la mujer fue transportada a un hospital del área de Fajardo, donde recibió atención médica. El médico de turno le diagnosticó múltiples hematomas, laceraciones en el rostro y el desprendimiento de un diente.

Hombre que figura como sospechoso de una agresión en Luquillo.
Hombre que figura como sospechoso de una agresión en Luquillo. (suministrada)

La Policía describió al sospechoso como un hombre de tez negra, de aproximadamente seis pies de estatura, constitución gruesa, con barba tipo candado y tatuajes en el lado derecho del pecho y en el brazo derecho. Al momento de la agresión vestía un pantalón corto verde y no llevaba camisa.

Como parte de la investigación, las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que ayude a identificar o localizar al sospechoso a comunicarse de manera confidencial con la Policía a través del 787-343-2020 o con la División de Agresiones del CIC de Fajardo.

La pesquisa está a cargo del agente Jorge Encarnación Lanzó, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Fajardo.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAgresionesLuquillo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: