“Queremos a Inocencia libre”: inmigrante detenida por ICE en Guaynabo no ha salido de Puerto Rico

Tras cuatro horas de espera bajo el sol para entregarle sus medicamentos, la familia de Inocencia Rodríguez —la inmigrante dominicana detenida desde el viernes— logró verla este jueves, cuando era la única mujer recluida en el centro de detención temporero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

“Se siente mal porque, ahora mismo, está sola, porque se llevaron a las demás mujeres detenidas. Tenía mucho dolor de cabeza porque no se había podido tomar su medicamento”, dijo Pablo Mota, esposo de Rodríguez y padre de una niña de 8 años que sigue preguntando por su mamá.

Inocencia Rodríguez, inmigrante detenida por ICE en Guaynabo mientras iba a trabajar. La mujer de 32 años tenía un perdón migratorio aprobado y un trámite en curso de ajuste de estatus. (Suministrada)

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) intentó ayer, miércoles, que la inmigrante fuera liberada, luego de que la jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenara detener su traslado y advirtiera sobre la posible ilegalidad de su detención, debido a que la mujer contaba con dos formularios migratorios aprobados, incluidos un perdón provisional.

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“Ella estaba llorando y le dije: ‘confiamos en lo que me dice Fermín Arraiza Navas (director legal de la ACLU)’”, expresó Mota al salir escoltado por un guardia de seguridad del centro de detención temporero, aledaño a la cárcel federal en Guaynabo.

“Se derrumbó y dijo que se siente muy sola. Me dice que es traumante para ella, porque piensa mucho cuando la tenían atada de manos y pies, como si fuera una criminal, al momento de la detención (el viernes pasado)”, agregó Nuria Cedeño, prima del esposo de Rodríguez.

La madre de 32 años fue detenida la mañana del viernes pasado mientras llevaba a una amiga a su trabajo, durante un operativo de varios vehículos con, al menos, ocho agentes, en un punto de control de acceso, en Guaynabo. Rodríguez trabaja limpiando casas en este municipio, pagaba contribuciones y lleva un trámite migratorio desde hace más de seis años.

Pablo Mota, pareja y padre de la hija de Inocencia Rodríguez, mujer inmigrante de nacionalidad dominicana detenida el pasado viernes 10 de julio mientras iba a trabajar. La mujer tenía formularios de USCIS aprobados. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Además, es beneficiaria de una Petición de Familiar Extranjero, conocida como formulario I-130, aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) y presentada por su esposo, residente legal permanente con más de 30 años en Puerto Rico.

También, Rodríguez obtuvo, el 24 de abril de 2025, la aprobación de su formulario I-601A (perdón migratorio provisional), como parte del proceso requerido para regularizar su estatus mediante trámite consular.

Mota ha logrado ver a su esposa en tres ocasiones —sábado, domingo y este jueves—. La búsqueda de documentos para la asistencia legal, no le ha permitido trabajar en estos días.

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El Nuevo Día solicitó a los oficiales de seguridad contratados por ICE en el centro de detención, conocido coloquialmente como “La Neverita”, entrevistar un portavoz de la agencia, pero no acudió nadie a responder preguntas de la prensa.

“A base de la orden que se emitió durante la mañana de ayer (miércoles), es evidente que la detención de Inocencia es ilegal. Nos dimos a la tarea de corroborar con documentos de la misma página web de la agencia la aprobación de las solicitudes. Están aprobadas. Le solicitamos al juez de Inmigración y a la abogada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que confirmaran esta información y ellos se negaron y, por eso, es que ella sigue detenida”, explicó Arraiza Navas, quien acompañó a su familia esta mañana en los predios del centro de ICE.

Los abogados de Rodríguez solicitaron al Tribunal Federal que, “considerando que su detención es ilegal, ordene su liberación inmediata, luego de que la peticionaria presentara ante el abogado del gobierno federal y la Corte de Inmigración la evidencia de su petición aprobada I-130 e I-601A”.

La visita de los familiares de la inmigrante se extendió desde las 11:50 a.m. hasta las 12:30 p.m.. No tuvieron problemas en entregarle su medicamento de la migraña.

“Las demás personas que estaban con ella no sabemos a dónde las llevaron, pero sí las sacaron de allí. Ella nos dijo que estaba solita en el cuarto”, dijo Cedeño al describir la información que le compartió Rodríguez.

Al momento de la intervención, la mujer se dirigía a trabajar en un vehículo registrado a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas, agencia que dio, desde enero de 2025, acceso a miles de licencias provisionales de inmigrantes sin estatus migratorio definido. Ninguna autoridad local había ordenado una detención por violaciones de tránsito.

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“Su expediente está limpio aquí en Puerto Rico y en Santo Domingo (República Dominicana), ¿por qué detenerla? Ella iba a trabajar. Es algo injusto. Apresarla así de esa forma en que lo hicieron”, insistió Nicole Cedeño, prima también de Mota.

“Les dije (a los oficiales de ICE) que me dejaran darle un abrazo porque estaba muy aflijida, estaba llorando mucho (...) Queremos a Inocencia libre. No merece estar allá adentro. Debe estar con su familia y esperar su debido proceso, pero junto a su familia”, dijo, por su parte, su hermana, Nuria Cedeño.