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El Pentágono invertirá unos $10,000 millones en nuevos proyectos de defensa

El paquete comprende alrededor de 30 proyectos para producir buques, submarinos o fabricar munición

16 de julio de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Defensa de Estdos Unidos detalló este jueves que el paquete comprende alrededor de 30 proyectos para producir buques, submarinos o fabricar munición en Pensilvania. (Carolyn Kaster)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El Pentágono invertirá unos $10,000 millones para reforzar la capacidad de su industria de defensa en el estado de Pensilvania en un contexto marcado por la escalada del conflicto con Irán y la clara apuesta del Gobierno del presidente Donald Trump para impulsar el sector.

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El Departamento de Defensa de Estdos Unidos detalló este jueves que el paquete comprende alrededor de 30 proyectos para producir buques, submarinos o fabricar munición en ese estado, uno de los principales polos de la industria de defensa del país, donde tienen plantas grandes contratistas como Lockheed Martin o General Dynamics.

El presidente adelantó el anuncio el miércoles durante una cumbre de Defensa e Innovación celebrada en ese estado, donde garantizó que los proyectos podrían generar más de 4,000 empleos para Pensilvania.

“Los trabajadores de Pensilvania construirán los barcos, submarinos, camiones, armas e industrias que garanticen que Estados Unidos siga siendo la nación más fuerte y poderosa de la historia mundial; nos va mejor ahora que nunca”, declaró el mandatario.

Entre los proyectos de mayor volumen, Trump citó la futura inversión de $2,500 millones de General Dynamics para apoyar la construcción de submarinos.

Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

Pensilvania es uno de los estados más importantes para la industria de defensa del país, y alberga instalaciones clave como plantas de munición y centros de innovación tecnológica en torno a ciudades como Filadelfia y Pittsburgh.

El anuncio se produce en medio de la escalada del conflicto con Teherán y de nuevas oleadas de ataques esta semana contra capacidades militares iraníes que, según Washington, amenazan a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial.

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