El Pentágono invertirá unos $10,000 millones en nuevos proyectos de defensa

Washington- El Pentágono invertirá unos $10,000 millones para reforzar la capacidad de su industria de defensa en el estado de Pensilvania en un contexto marcado por la escalada del conflicto con Irán y la clara apuesta del Gobierno del presidente Donald Trump para impulsar el sector.

El Departamento de Defensa de Estdos Unidos detalló este jueves que el paquete comprende alrededor de 30 proyectos para producir buques, submarinos o fabricar munición en ese estado, uno de los principales polos de la industria de defensa del país, donde tienen plantas grandes contratistas como Lockheed Martin o General Dynamics.

El presidente adelantó el anuncio el miércoles durante una cumbre de Defensa e Innovación celebrada en ese estado, donde garantizó que los proyectos podrían generar más de 4,000 empleos para Pensilvania.

“Los trabajadores de Pensilvania construirán los barcos, submarinos, camiones, armas e industrias que garanticen que Estados Unidos siga siendo la nación más fuerte y poderosa de la historia mundial; nos va mejor ahora que nunca”, declaró el mandatario.

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Entre los proyectos de mayor volumen, Trump citó la futura inversión de $2,500 millones de General Dynamics para apoyar la construcción de submarinos.

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Pensilvania es uno de los estados más importantes para la industria de defensa del país, y alberga instalaciones clave como plantas de munición y centros de innovación tecnológica en torno a ciudades como Filadelfia y Pittsburgh.