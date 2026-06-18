Jefe del Pentágono critica aliados de la OTAN y anuncia revisión de las fuerzas estadounidenses en Europa

BRUSELAS — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arremetió el jueves contra los aliados de la OTAN y anunció una revisión de seis meses por parte del Pentágono sobre las fuerzas estadounidenses en Europa, cuya duración dependerá de la rapidez con la que estos asuman la responsabilidad de su propia seguridad.

“Esta será una revisión auténtica. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance de forma rápida e irreversible hacia un liderazgo europeo, dando un paso al frente para asumir la responsabilidad principal de la defensa de Europa”, declaró ante sus homólogos de la alianza militar en Bruselas.

Hegseth criticó duramente a los aliados europeos por no permitir que las fuerzas estadounidenses tuvieran acceso a bases en Europa para atacar a Irán, calificando esta actitud de “vergonzosa”.

“Estos aliados ponen en peligro a los hijos e hijas de Estados Unidos, a nuestros hijos e hijas, al negarles el acceso previsible, el estacionamiento y el sobrevuelo, derechos que nunca deberían haber estado en duda en absoluto”, afirmó.

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Al tomar la palabra al inicio de la cumbre, Hegseth también arremetió contra las políticas de migración y de igualdad de género en Europa, con unas declaraciones que recordaban a las del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en febrero del año pasado, que enfurecieron a muchos europeos.

“En lugar de tanques, cazas y sistemas de defensa aérea, la atención se ha centrado en la igualdad de género, el cambio climático y la austeridad en materia de defensa. Las fronteras de Europa quedaron completamente abiertas, los estados del bienestar se expandieron y los presupuestos de defensa se desplomaron. Al igual que la confianza de Europa en sí misma y en su civilización”, afirmó Hegseth.

Las declaraciones de Hegseth tergiversaron en gran medida las políticas europeas actuales. En materia de defensa, los aliados del Viejo Continente y Canadá han realizado un esfuerzo sin precedentes para aumentar el gasto en defensa y ampliar sus fuerzas armadas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló el jueves que el año pasado se gastaron $90,000 millones más en defensa, un 20 % más que en 2024. Y aunque Europa acogió a un gran número de migrantes y solicitantes de asilo hace más de una década, la mayoría de los países han reforzado sus fronteras desde entonces.

El Gobierno de Trump quiere ahora una renovación de la organización, integrada por 32 países, para transformarla en una “OTAN 3.0″ capaz de disuadir cualquier amenaza, afirmó Hegseth.

Sus declaraciones se produjeron unas semanas después de que Estados Unidos comunicara a sus aliados que ya no suministrará determinados buques de guerra y aeronaves en caso de que alguno de ellos sea atacado. Los socios europeos y Canadá están tratando de determinar cómo subsanar esas carencias.

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El comandante supremo aliado de la OTAN, un estadounidense, está elaborando planes de contingencia para defender Europa después de que Estados Unidos indicara el 3 de junio que, en caso de crisis, ya no proporcionaría un portaaviones ni buques de apoyo, aviones de reabastecimiento en vuelo y decenas de cazas, entre otros recursos militares.

La Casa Blanca insiste en que necesita poder planificar dos conflictos simultáneos y quiere disponer de más recursos militares en caso de que estalle un enfrentamiento con China en la región indopacífica.

Según la garantía de seguridad colectiva de la OTAN —el artículo 5 de su tratado fundacional—, los 32 aliados se comprometen a considerar que un ataque contra uno de ellos es un ataque contra todos. Esto no les obliga a prestar apoyo militar, aunque es probable que muchos lo hicieran.

En esencia, Estados Unidos está reduciendo la ayuda que podría prestar si un aliado activara el artículo 5. Estados Unidos cuenta, con diferencia, con las fuerzas armadas más numerosas de la OTAN. No tiene intención de retirar sus armas nucleares de Europa, que son fundamentales para la disuasión de la Alianza.

Para subrayar este punto, el Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN emitió su primera declaración en 19 años tras reunirse en la cumbre del jueves.

En la declaración, “recordó que las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza siguen siendo la garantía suprema de la seguridad de los aliados y sustentan la arquitectura de disuasión ampliada de la OTAN”.

Los ministros “acordaron seguir reforzando la misión de disuasión nuclear de la OTAN mediante la modernización de sus capacidades nucleares, el fortalecimiento de su capacidad de planificación nuclear y la adaptación necesaria para garantizar sus intereses de seguridad”.

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