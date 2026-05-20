Órgano de control interno del Pentágono evaluará ataques de Estados Unidos a lanchas en Latinoamérica

El organismo de control interno del Pentágono evaluará si las fuerzas armadas de Estados Unidos siguieron un marco de selección de objetivos establecido durante sus ataques contra decenas de embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas, los cuales han dejado casi 200 muertos en aguas de América Latina desde principios de septiembre.

La evaluación se centrará específicamente en las seis fases de lo que se conoce como Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos, según una carta con fecha del 11 de mayo dirigida a funcionarios del Departamento de Defensa.

Las fases son: intención de un comandante militar, desarrollo del objetivo, análisis, decisión, ejecución y evaluación.

La oficina del inspector general del Pentágono indicó el martes en un comunicado que la revisión fue “iniciada por cuenta propia” y que no proporcionará un cronograma sobre cuándo se completará. Bloomberg fue el primer medio en informar al respecto.

1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS 1 / 25 Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. DVIDS Compartir

La evaluación no examinará la legalidad de los ataques, los cuales han suscitado un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y académicos del derecho militar. El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que Estados Unidos está en guerra contra los cárteles latinoamericanos del narcotráfico, los cuales asegura que son responsable de la epidemia de sobredosis letales en muchas comunidades del país.

PUBLICIDAD

La campaña del gobierno de atacar a las pequeñas embarcaciones acusadas de tráfico de drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe ha continuado desde principios de septiembre, matando a por lo menos 193 personas. El Comando Sur de Estados Unidos señaló que una persona sobrevivió al ataque más reciente, el 8 de mayo, pero no está claro si la Guardia Costera pudo encontrar y rescatar al sobreviviente, lo que elevaría el número de decesos.

Las fuerzas armadas no han aportado evidencia de que alguna de las embarcaciones en realidad transportara drogas, y han referido en varias publicaciones en redes sociales a información de inteligencia que confirma que “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico”.

El primer ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos, a principios de septiembre, desató especial preocupación entre algunos legisladores y expertos en derecho militar. Dos hombres que viajaban a bordo de la embarcación sobrevivieron al ataque inicial que mató a otros nueve, y se aferraban a los restos del navío cuando se produjo un segundo ataque en el que finalmente perdieron la vida.

El representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, afirmó en diciembre que los sobrevivientes eran “básicamente dos personas sin camisa que estaban aferradas a la proa de una embarcación inoperable, a la deriva en el agua — hasta que llegan los misiles y los matan”.

La Casa Blanca confirmó el ataque de seguimiento e insistió en que se realizó “en defensa propia” para garantizar que la embarcación fuera destruida y de conformidad con las leyes de conflictos armados.