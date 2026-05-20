Los antiguos rivales en el Senado, Tuberville y Jones, se enfrentan de nuevo en la carrera por la gobernación de Alabama

Los exrivales en la contienda por el Senado, el senador federal Tommy Tuberville y Doug Jones, se enfrentarán nuevamente en la carrera por la gobernación de Alabama.

Tuberville ganó con facilidad la nominación republicana y Jones hizo lo mismo en las primarias demócratas.

“No estoy compitiendo contra una persona. Estoy compitiendo contra una ideología tan mala, tan de izquierda, que no tiene nada que ver con los últimos 250 años en los que este país ha sido grandioso”, dijo Tuberville a sus seguidores durante su discurso en la noche electoral. Se espera que Jones se dirija a sus simpatizantes más tarde el martes por la noche.

La decisión de Tuberville de postularse para gobernador desató una inusual y feroz batalla entre republicanos por un escaño abierto en el Senado que casi con certeza seguirá en manos republicanas. El representante federal Barry Moore y el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, figuran entre los candidatos más conocidos en un grupo de siete republicanos.

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El exentrenador de futbol americano universitario ingresó a la política con su elección al Senado en 2020 y optó por no buscar un segundo mandato. Durante su tiempo en el Senado, Tuberville mantuvo una estrecha alianza con el presidente Donald Trump, quien lo respaldó en 2020 y también apoyó su candidatura a gobernador.

Primarias para el Senado federal

Trump respaldó a Moore, congresista de tres mandatos y miembro del conservador Freedom Caucus de la Cámara de Representantes.

“Barry hará un trabajo fantástico. Va a luchar por ustedes en el Senado”, dijo Trump durante una breve llamada telefónica con simpatizantes de Moore la noche del lunes.

Marshall destaca su trayectoria como fiscal general, incluido su trabajo con otros estados gobernados por republicanos para presentar demandas judiciales contra políticas del expresidente Joe Biden y en apoyo a Trump.

Entre los candidatos republicanos también están el ex Navy SEAL Jared Hudson, el empresario Rodney Walker, el cirujano cardíaco Dr. Dale Shelton Deas Jr., el excomandante de submarinos de la Marina Seth Burton y Morgan Murphy, quien abandonó la contienda pero permanece en la boleta debido a una fecha límite de impresión.

La amplia cantidad de candidatos aumenta la posibilidad de que nadie obtenga la mayoría de los votos y que la nominación se decida en una segunda vuelta el 16 de junio.

Del lado demócrata, el empresario Dakarai Larriett, el empresario Kyle Sweetser, el abogado Everett Wess y el químico Mark S. Wheeler II buscan la nominación. Cualquiera de ellos enfrentaría una batalla cuesta arriba en Alabama, un estado firmemente republicano.

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La otra senadora del estado, la republicana Katie Britt, no está en la boleta este año.

Comienzan las primarias legislativas, pero los cambios en los mapas generan confusión

Los votantes de Alabama emitirán sus votos en las primarias legislativas federales, aunque una disputa por la redistribución de distritos ha generado confusión.

Los votantes participarán el martes en los siete distritos congresionales del estado, pero Alabama planea anular los resultados en cuatro de ellos mientras avanza con un plan para modificar los mapas congresionales tras una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que debilitó significativamente la Ley de Derechos Electorales.

La gobernadora Kay Ivey programó elecciones primarias especiales para el 11 de agosto en los distritos congresionales 1, 2, 6 y 7. El cambio se produjo después de que el estado obtuvo autorización para utilizar un mapa congresional distinto que podría ayudar a los republicanos a ganar un escaño en la Cámara de Representantes en noviembre.

El secretario de Estado de Alabama, Wes Allen, dijo que los votos emitidos el martes en los cuatro distritos afectados serán contabilizados, pero serán “nulos para determinar las nominaciones partidistas”. Agregó que las primarias especiales del 11 de agosto definirán a los nominados en elecciones de mayoría simple, sin segunda vuelta.

El mayor cambio afecta al Distrito Congresional 2, actualmente representado por el demócrata Shomari Figures. El distrito ahora se extiende desde Mobile, pasando por Montgomery, hasta la frontera con Georgia.

Sin embargo, los límites del distrito siguen en litigio. El Fondo de Defensa Legal de la NAACP y otros grupos buscan impedir el uso del nuevo mapa. Si tienen éxito, el ganador de las primarias del martes determinará a los nominados de cada partido.

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Pero si no prosperan y el nuevo mapa sigue adelante, las primarias especiales del 11 de agosto decidirán qué candidatos aparecerán en las boletas de noviembre.

Shayla Mitchell, organizadora de la Coalición de Protección Electoral de Alabama, dijo que la situación ha generado confusión entre los votantes.

“La gente asumió que nuestra elección había sido cancelada, y eso no es cierto”, dijo Mitchell.

Anthony Lee, de 80 años, dijo estar molesto por el intento del estado de modificar los mapas congresionales, aunque reconoció no tener claro en qué punto se encuentra la disputa. Afirmó que no estaba seguro de qué mapa utilizaba el estado el martes, pero que estaba dispuesto a volver a votar si era necesario.

“Estoy totalmente en contra de que cambien los mapas”, dijo mientras caminaba hacia su centro de votación en Tuskegee. “Eso diluye el voto afroestadounidense”.

Tuskegee forma parte del Distrito Congresional 2 de Alabama, actualmente representado por el demócrata Shomari Figures. El estado planea anular los resultados de la elección del martes y celebrar nuevas primarias en agosto bajo un mapa diferente que daría a los republicanos la oportunidad de recuperar el distrito.

Carrera por la gobernación

La elección para gobernador en noviembre será una revancha entre Tuberville y Jones, quien busca regresar a la política. Jones se convirtió en el último demócrata en ganar una elección estatal en Alabama durante una elección especial en 2017.

Tuberville derrotó a Jones en 2020, impulsado por el respaldo de Trump y por el reconocimiento que obtuvo como entrenador de futbol americano.

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Durante las primarias, su rival Ken McFeeters acusó a Tuberville de no cumplir con el requisito legal de haber residido en el estado durante siete años. Tuberville sostiene que sí cumplió con el requisito de residencia, y el Partido Republicano de Alabama rechazó la impugnación de McFeeters.

Antes de postularse para un cargo público, Jones, abogado y exfiscal federal, era conocido principalmente por procesar a dos miembros del Ku Klux Klan responsables del infame atentado contra una iglesia en Birmingham en 1963.

Carrera por la fiscalía general

La contienda por la fiscalía general se ha convertido en una batalla costosa y polémica.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Alabama Jay Mitchell, la fiscal del condado de Blount Pamela Casey y Katherine Robertson, principal asesora jurídica del fiscal general Steve Marshall, compiten por la nominación republicana. Robertson y Mitchell han intercambiado acusaciones y críticas durante la campaña.

Un grupo externo financió un anuncio crítico contra Mitchell por redactar la principal opinión judicial que llevó al cierre temporal de clínicas de fertilización in vitro en el estado. El fallo determinó que los embriones congelados podían considerarse “niños no nacidos” y que las parejas podían presentar demandas por muerte injusta después de que sus embriones fueran destruidos en un accidente hospitalario. La decisión de 2024 se basó en una ley de Alabama de 1872.

Mitchell dijo que apoya la fertilización in vitro y que el anuncio distorsiona los hechos del caso.