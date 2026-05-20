La demócrata de Georgia Jasmine Clark gana las primarias para suceder al fallecido congresista estadounidense David Scott

La demócrata Jasmine Clark ganó el martes la nominación de su partido para suceder al diputado David Scott en un mandato de dos años como representante del 13.º distrito electoral de Georgia, tras el fallecimiento de Scott en abril, cuando se presentaba a la reelección.

Clark es diputada estatal, microbióloga y profesora de la Universidad de Emory, y ha prometido dar prioridad a la ciencia en el Congreso. Su candidatura se vio impulsada por más de 2 millones de dólares en fondos externos aportados por intereses relacionados con las criptomonedas, pero Clark afirmó que no había buscado ese apoyo. Superó a otros demócratas, entre ellos el exmiembro de la junta escolar Everton Blair, el senador estatal Emanuel Jones y la estrella de reality shows Heavenly Kimes.

Clark será la gran favorita para suceder a Scott durante un mandato completo a partir del próximo enero, mientras que Jonathan Chávez se convertirá sin oposición en el candidato republicano.

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Mientras tanto, el representante federal Mike Collins, que lleva dos mandatos, pasó a la segunda vuelta republicana para el Senado de los Estados Unidos en las primarias de Georgia.

Collins, de 58 años y propietario de una empresa familiar de transporte por carretera, representa a un distrito al este de Atlanta. Este aliado del presidente Donald Trump se autodenomina un “caballo de batalla de MAGA” y ha hecho de la aplicación de las leyes de inmigración un eje central de su candidatura.

Los republicanos de Georgia buscan un rival para el senador demócrata Jon Ossoff. De los demás contendientes, el representante Buddy Carter está haciendo hincapié en su historial conservador en el Capitolio, mientras que el exentrenador de fútbol americano universitario Derek Dooley se presenta como un outsider político.

En las primarias republicanas para gobernador, el vicegobernador Burt Jones y el multimillonario del sector sanitario Rick Jackson han pasado a la segunda vuelta del 16 de junio, prolongando una reñida batalla electoral.

Trump respaldó a Jones el año pasado, y Jones le dio las gracias el martes por la noche. Una victoria de Jones reforzaría la influencia de Trump en un estado clave para las elecciones. El historial del presidente como “hacedor de reyes” en Georgia ha sido inestable, ya que no logró desbancar al gobernador Brian Kemp y a otros en 2022 y respaldó a Herschel Walker en una derrota al Senado ese mismo año.

Los votantes demócratas también están sopesando quién debería liderar el esfuerzo del partido para ganar la gobernación por primera vez desde 1998. Entre los candidatos se encuentran Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta; Geoff Duncan, un republicano convertido en demócrata que ocupó el cargo de vicegobernador; Jason Esteves, exsenador estatal; y Mike Thurmond, excomisionado de Trabajo del estado.

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La carrera por el Senado de Estados Unidos ayudará a determinar el control del Capitolio

Ossoff, de 39 años, se aseguró la nominación de su partido para un segundo mandato el martes por la noche. No tuvo oposición en las primarias.

Es el único senador demócrata del país que se presenta a la reelección este año en un estado que ganó Trump en 2024, lo que convierte su carrera en una de las más seguidas del país. Se ha posicionado como crítico de la corrupción política, apuntando a Trump y a sus hijos por negocios que han enriquecido a la primera familia.

Esta es la primera campaña de reelección de Ossoff. Se convirtió en el primer senador judío de Georgia en 2021.

Mientras tanto, las primarias republicanas han sido una prueba de lealtad al presidente. Collins, que representa a un distrito al este de Atlanta, y Carter, que representa a un distrito con Savannah como centro, están haciendo hincapié en su historial conservador en el Capitolio. Dooley afirma que respaldaría la agenda de Trump sin estar empapado de la política de Washington.

Carter ha atacado a Collins por una denuncia ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes en la que se le acusa de malversar fondos públicos al pagar a la novia de un alto asesor por un trabajo que supuestamente no realizó. La Oficina de Conducta del Congreso, tras una investigación inicial, ha remitido el asunto al Comité de Ética de la Cámara.

Collins niega haber cometido ninguna irregularidad.

“Si los contribuyentes no pueden confiar en ti para que administres adecuadamente su dinero, ¿cómo pueden confiar en ti para ser senador de los Estados Unidos?“, preguntó Carter a Collins en un debate de las primarias.

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“Amigo”, replicó Collins, “por tu voz se nota que sabes cómo van las encuestas”.

Collins promovió una ley de 2025 que exige la detención de los inmigrantes acusados de determinados delitos. Los republicanos creen que este tema perjudica a Ossoff, ya que inicialmente votó en contra de la medida antes de apoyarla tras la victoria de Trump en 2024.

Enormes sumas en la carrera por la gobernación republicana

Se han gastado más de 125 millones de dólares en publicidad en las primarias republicanas para gobernador, de los cuales más de 66 millones los ha gastado la campaña de Jackson, según las últimas cifras de la empresa de seguimiento publicitario AdImpact. Por el contrario, los demócratas que se presentan a gobernador solo han gastado unos 4 millones de dólares.

Jones sostiene que su historial conservador como senador estatal y vicegobernador, combinado con el apoyo de Trump, debería convertirlo en la opción clara para los votantes republicanos.

“Creo que Georgia acaba de hablar, amigos”, dijo Jones en su fiesta de la noche electoral. “La razón por la que sé que vamos a ganar es gracias a mis amigos y familiares”.

Hizo hincapié en su apoyo a los recortes fiscales y normativos y también reconoció al presidente.

“No podía abandonar este escenario sin dar las gracias al presidente Donald J. Trump”, dijo.

Jackson apuesta por que su discurso de outsider le ganará el apoyo de los conservadores contrarios al establishment. El martes por la noche, calificó a Jones de político del establishment que “trabaja dentro del sistema en beneficio propio”.

“No me pueden comprar y no voy a dar marcha atrás”, afirmó Jackson.

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En el bando demócrata, Bottoms espera ganar la nominación de su partido y evitar una segunda vuelta. Cuenta con el respaldo del expresidente Joe Biden tras haber formado parte de su administración y está restando importancia a los ataques sobre su trayectoria de un solo mandato como alcaldesa de Atlanta. Es la única mujer negra en la contienda demócrata, lo que puede suponer una gran ventaja en un estado donde las mujeres negras son la base del partido.

Otros tres destacados demócratas tienen esperanzas de llegar a la segunda vuelta. Como antiguo republicano, Duncan sostiene que es el más indicado para atraer a los votantes indecisos y ayudar a los demócratas a ganar. Thurmond basa su campaña en su amplia experiencia en el gobierno estatal y Esteves argumenta que puede construir la “coalición multirracial y multigeneracional” necesaria para ganarse al electorado joven y diverso de Georgia.

Primarias a la Cámara de Representantes de Estados Unidos

La muerte de Scott trastocó una carrera que se había centrado principalmente en atacarle por ser demasiado mayor y estar demasiado ausente. Los votantes del distrito de mayoría negra, que rodea los suburbios del sur y el este de Atlanta, también votarán en unas elecciones especiales de todos los partidos el 28 de julio para cubrir el mandato restante de Scott.

En el 11.º distrito, al noroeste de Atlanta, Loudermilk anunció su retirada y respaldó a su colaborador Rob Adkerson, que se enfrenta al neurólogo John Cowan y a la comisionada de Servicios Públicos Tricia Pridemore.

En el 10.º distrito, al este de Atlanta, el representante estatal Houston Gaines es el principal candidato republicano para suceder a Collins. Jim Kingston, hijo del veterano representante federal Jack Kingston, es el principal candidato republicano para ocupar el escaño de Carter en el 1.º Distrito de la costa de Georgia.

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En el 9.º Distrito, al noreste de Georgia, el republicano Andrew Clyde, que lleva tres mandatos en el cargo, se impuso en las primarias al exalcalde de Gainesville Sam Couvillon y al comisionado del condado de Hall Gregg Poole.

Los demócratas esperan la derrota de un titular

El martes se celebran las elecciones generales para los cargos de juez en Georgia. Los puestos son técnicamente no partidistas, pero ocho de los nueve magistrados del Tribunal Supremo estatal fueron nombrados por gobernadores republicanos. Los demócratas apoyan a Miracle Rankin en su desafío al magistrado Charlie Bethel. Esperan que una fuerte participación demócrata pueda producir la primera derrota de un magistrado titular desde 1922.

La jueza Sarah Hawkins Warren se impuso el martes a la exsenadora estatal Jen Jordan, apoyada por los demócratas. Un tercer juez, Ben Land, se presenta sin oposición para un mandato de seis años.

La Comisión Estatal de Cualificaciones Judiciales, que investiga las denuncias de irregularidades cometidas por los jueces, afirmó en declaraciones del domingo que Jordan y Rankin infringieron las normas de conducta judicial al respaldarse públicamente la una a la otra y realizar declaraciones a favor del restablecimiento del derecho al aborto.

La comisión afirmó que llegó a estas conclusiones, que no son definitivas, tras recibir y examinar una denuncia sobre cada candidato.