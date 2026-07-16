Encuentran cadáver calcinado dentro del baúl de un carro en Aibonito
El occiso no ha sido identificado
16 de julio de 2026 - 8:45 AM
16 de julio de 2026 - 8:45 AM
La Policía de Puerto Rico investiga el hallazgo de un cadáver encontrado en el baúl de un vehículo incenciado en la PR-173, intersección con la PR-14, en el barrio La Plata, el sector Empalme, en el municipio de Aibonito.
Según el informe preliminar, una llamada alertó a las autoridades sobre un auto Hyundai Accent, color negro, del año 2000, que estaba incendiado en su totalidad. Al llegar a la escena, oficiales hallaron un cadáver.
De momento, se desconoce la identidad de la persona.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, se encuentran en el lugar para iniciar la pesquisa.
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