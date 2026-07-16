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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cadáver calcinado dentro del baúl de un carro en Aibonito

El occiso no ha sido identificado

16 de julio de 2026 - 8:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La escena del tiroteo se produjo en la calle Cerezo, cerca del parque de pelota del sector Buena Vista. (Archivo)
El asesinato es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga el hallazgo de un cadáver encontrado en el baúl de un vehículo incenciado en la PR-173, intersección con la PR-14, en el barrio La Plata, el sector Empalme, en el municipio de Aibonito.

Según el informe preliminar, una llamada alertó a las autoridades sobre un auto Hyundai Accent, color negro, del año 2000, que estaba incendiado en su totalidad. Al llegar a la escena, oficiales hallaron un cadáver.

De momento, se desconoce la identidad de la persona.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, se encuentran en el lugar para iniciar la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAibonito
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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