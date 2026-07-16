Hallan un cuerpo baleado en una carretera de Arecibo

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en Arecibo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:33 a.m., en el kilómetros 3.4 de la carretera PR-621.

Según la información preliminar, una llamada alertó a las autoridades sobre una persona tirada sobre el pavimento.

Cuando llegaron los agentes, encontraron al occiso, quien no ha sido identificado, sin signos vitales y con varias heridas de bala.