Hallan un cuerpo baleado en una carretera de Arecibo
Una llamada telefónica alertó a las autoridades, inicialmente, sobre una persona tirada en el pavimento
16 de julio de 2026 - 7:53 AM
16 de julio de 2026 - 7:53 AM
El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en Arecibo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 6:33 a.m., en el kilómetros 3.4 de la carretera PR-621.
Según la información preliminar, una llamada alertó a las autoridades sobre una persona tirada sobre el pavimento.
Cuando llegaron los agentes, encontraron al occiso, quien no ha sido identificado, sin signos vitales y con varias heridas de bala.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 257 asesinatos en lo que va de este año, 12 más que los 245 registrados a la misma fecha en el 2025.
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