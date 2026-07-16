Donald Trump centrará su mensaje a la nación en las teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020

Washington - El presidente Donald Trump tiene previsto dirigirse a la nación el jueves por la noche para abordar temas que, según ha afirmado, incluirán las elecciones y las máquinas de votación, lo que sugiere que es probable que vuelva a sacar a colación algunas de las afirmaciones sin fundamento que ha hecho anteriormente sobre las derrotas republicanas, en particular la suya propia en 2020.

La obsesión de Trump por su derrota frente al demócrata Joe Biden hace seis años y las teorías —desmentidas hace tiempo— que ha difundido al respecto son temas que sigue sacando a colación con frecuencia cuando habla de otros asuntos. Pero elevar estos temas, profundamente políticos y conspirativos, al nivel de un discurso presidencial en horario de máxima audiencia pone de relieve hasta qué punto Trump ha aprovechado su segundo mandato tanto para saltarse las normas establecidas como para obsesionarse con viejos rencores.

Trump solo ha dado detalles vagos sobre el discurso, previsto para las 9:00 p.m., hora del este de Estados Unidos. Cuando un periodista le preguntó el martes si hablaría sobre “las máquinas electorales y la integridad”, Trump respondió que “abordaría ese tema” y que “también tendremos un par de cosas más que decir”.

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A continuación, afirmó que tiene “una noticia realmente, realmente importante, y que nuestro país tiene que ponerse las pilas. Pero de eso es de lo que vamos a hablar el jueves”. Añadió que “no hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas no hay país”.

A pesar de los comentarios de Trump, la Casa Blanca dio a entender el miércoles que el contenido del discurso podría cambiar.

“Como es habitual, fuentes anónimas especulan sobre lo que dirá el presidente Trump durante su discurso del jueves por la noche. La verdad es que nadie sabe todavía qué dirá finalmente el presidente Trump, y por eso todo el mundo debería seguirlo”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Los discursos presidenciales en horario de máxima audiencia suelen reservarse para hitos importantes o acontecimientos de relevancia nacional.

Trump lo hizo por última vez en abril para hablar sobre la guerra con Irán, un mes después de que comenzara. Dijo entonces que Estados Unidos lograría sus objetivos “muy pronto” y que “lo más difícil ya ha pasado, así que debería ser fácil”. Sin embargo, la guerra se ha prolongado y los ataques entre Estados Unidos e Irán se han intensificado esta semana.

La noche en que Estados Unidos atacó a Irán: ¿habrá consecuencias? El presidente Donald Trump asegura que "no buscará la guerra" e Irán lanza advertencia.

Trump también pronunció en diciembre un discurso de gran repercusión política en horario de máxima audiencia, en el que intentó achacar la difícil situación económica a los demócratas.

No estaba claro si las cadenas de televisión tenían previsto retransmitir el discurso, ni en qué medida. Los mensajes enviados a ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News y MS NOW para preguntar por sus planes de cobertura no obtuvieron respuesta inmediata.

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Los demócratas advirtieron de que Trump estaba intentando resucitar las falsas acusaciones de elecciones amañadas en el pasado con el fin de deslegitimar las próximas elecciones de mitad de legislatura de 2026, en las que el Partido Republicano de Trump se enfrenta a dificultades.

“Mañana por la noche, Trump va a aprovechar un discurso en horario de máxima audiencia para avivar afirmaciones engañosas sobre nuestras elecciones con el fin de justificar su injerencia en nuestras elecciones de mitad de legislatura. Depende de todos nosotros ceñirnos a los hechos y no aceptar su constante torrente de desinformación y mentiras”, afirmó el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, en un comunicado publicado en X.

“Trump vuelve a intentar avivar conspiraciones electorales infundadas de cara a las elecciones de noviembre”, afirmó el senador demócrata por Nueva Jersey, Andy Kim, en una publicación en X. “Los estadounidenses están hartos de una guerra interminable, de la subida de los precios de la gasolina y de un presidente que no vela por sus intereses. Los votantes harán oír su voz, le guste o no a Trump”.

El miércoles, en el Capitolio, el vicepresidente JD Vance se mostró irritado cuando se le preguntó si animaría a Trump, en su intervención del jueves, a centrarse en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre en lugar de volver a hablar de las elecciones pasadas. “Las afirmaciones infundadas”, dijo Vance, repitiendo las palabras del periodista. “Básicamente, estás dando por sentada una respuesta en la propia pregunta que formules”.

“El presidente va a hablar de varias cosas mañana por la noche. Obviamente, no voy a adelantarme a sus declaraciones”, dijo Vance. “Pero podemos hablar de varios de los problemas a los que se enfrenta la población estadounidense. Podemos resolver varios de los problemas a los que se enfrenta la población estadounidense”.

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El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, declaró a los periodistas que no sabe qué va a decir Trump. “Pero”, añadió, “lo único que puedo decirles es que estamos centrados en las elecciones de 2026; al menos yo lo estoy, y creo que la mayoría de mis colegas también”.

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