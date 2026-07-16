Calor intenso y aguaceros aislados marcarán las condiciones del tiempo este jueves

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Puerto Rico experimentará hoy una combinación de calor intenso y condiciones atmosféricas variables debido al paso de un disturbio que estará afectando el área, informó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

En entrevista con El Nuevo Día, indicó que durante la mañana se esperan aguaceros pasajeros y de poca intensidad en gran parte de la isla. Sin embargo, en horas de la tarde aumentará el potencial de lluvias localizadas y tronadas aisladas sobre el interior y oeste, producto de la humedad asociada al sistema.

“Las condiciones del tiempo van a estar un poco variables debido a un disturbio que va a estar afectando el área local”, explicó Rivera Rodríguez.

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A pesar de la lluvia, el ambiente continuará caluroso, especialmente en las zonas urbanas y costeras.

La meteoróloga indicó que la llegada de aire más seco durante la tarde favorecerá un aumento en las temperaturas, con máximas entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit a lo largo del litoral costero. Los índices de calor podrían superar los 100 grados en algunas zonas, por lo que recomendó mantenerse bien hidratados, buscar sombra, tomar descansos frecuentes si se realizan actividades al aire libre y permanecer en lugares con buena ventilación.

Llega más polvo del Sahara

En cuanto al polvo del Sahara, Rivera Rodríguez explicó que actualmente las concentraciones son mínimas, por lo que solo se observan ligeras trazas en la atmósfera.

No obstante, adelantó que con la llegada de aire seco a partir del viernes aumentará nuevamente la presencia de este polvo, promoviendo un patrón de tiempo más seco y brumoso durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Peligros marítimos

En cuanto a las condiciones marítimas, precisó que se mantendrán relativamente tranquilas este jueves, con oleaje entre dos y cuatro pies, alcanzando ocasionalmente los cinco pies en las aguas locales.