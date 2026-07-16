Calor intenso y aguaceros aislados marcarán las condiciones del tiempo este jueves
Los índices de calor podrían superar los 100 grados en algunas zonas
16 de julio de 2026 - 9:42 AM
16 de julio de 2026 - 9:42 AM
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Puerto Rico experimentará hoy una combinación de calor intenso y condiciones atmosféricas variables debido al paso de un disturbio que estará afectando el área, informó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
En entrevista con El Nuevo Día, indicó que durante la mañana se esperan aguaceros pasajeros y de poca intensidad en gran parte de la isla. Sin embargo, en horas de la tarde aumentará el potencial de lluvias localizadas y tronadas aisladas sobre el interior y oeste, producto de la humedad asociada al sistema.
“Las condiciones del tiempo van a estar un poco variables debido a un disturbio que va a estar afectando el área local”, explicó Rivera Rodríguez.
A pesar de la lluvia, el ambiente continuará caluroso, especialmente en las zonas urbanas y costeras.
La meteoróloga indicó que la llegada de aire más seco durante la tarde favorecerá un aumento en las temperaturas, con máximas entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit a lo largo del litoral costero. Los índices de calor podrían superar los 100 grados en algunas zonas, por lo que recomendó mantenerse bien hidratados, buscar sombra, tomar descansos frecuentes si se realizan actividades al aire libre y permanecer en lugares con buena ventilación.
🌤️ Peligros del tiempo para hoy ⚠️ Continúa un riesgo limitado de calor en zonas urbanas y costeras. Manténgase hidratado y tome descansos si estará al aire libre. 🌦️ Aguaceros y tronadas aisladas, principalmente en el interior y O de PR. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/PwRBW9F4W3— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 16, 2026
En cuanto al polvo del Sahara, Rivera Rodríguez explicó que actualmente las concentraciones son mínimas, por lo que solo se observan ligeras trazas en la atmósfera.
No obstante, adelantó que con la llegada de aire seco a partir del viernes aumentará nuevamente la presencia de este polvo, promoviendo un patrón de tiempo más seco y brumoso durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.
En cuanto a las condiciones marítimas, precisó que se mantendrán relativamente tranquilas este jueves, con oleaje entre dos y cuatro pies, alcanzando ocasionalmente los cinco pies en las aguas locales.
Actualmente, dijo, el riesgo de corrientes marinas es bajo hoy, aunque aumentará a moderado desde el viernes en adelante, por lo que se exhorta a los bañistas a mantenerse atentos a los boletines oficiales.
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