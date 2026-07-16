“No representa peligro para Puerto Rico”: siguen de cerca onda tropical en el Atlántico
La perturbación tiene apenas un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico
16 de julio de 2026 - 10:03 AM
16 de julio de 2026 - 10:03 AM
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Aunque el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) mantiene vigilancia sobre una onda tropical ubicada al sureste de las islas de Cabo Verde, el sistema no representa amenaza para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes, aseguró la meteoróloga Glorianne Rivera Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
El Centro Nacional de Huracanes informó, en su perspectiva del tiempo tropical de las 8:00 a.m. del jueves, que las lluvias y tormentas asociadas a la onda tropical permanecen desorganizadas y que solo existe una probabilidad baja, de un 10%, de que el sistema logre desarrollarse durante las próximas 48 horas y también en los próximos siete días.
Además, el organismo indicó que el fenómeno se desplazará hacia el oeste-noroeste a unas 10 millas por hora y que para este fin de semana ingresará a un ambiente menos favorable para su desarrollo, por lo que no se anticipa un fortalecimiento adicional.
Sobre este sistema, Rivera Rodríguez enfatizó a El Nuevo Día que “se espera que este sistema se mantenga alejado en áreas del Atlántico y encuentre un ambiente hostil y condiciones desfavorables”.
[Jul 16th] 8 AM AST TWO 🌀 A tropical wave has a 10% formation chance in 7 days. | Una onda tropical tiene un 10% de probabilidad de desarrollo en 7 días. #PRwx #USVIwx https://t.co/aXghOT6iQK https://t.co/IfLlE0tLvb pic.twitter.com/CtJfajzybM— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 16, 2026
La meteoróloga enfatizó que “no representa peligro para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes”, por lo que no existe preocupación inmediata para la región.
Mientras tanto, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los portales oficiales del SNM y del Centro Nacional de Huracanes durante el transcurso de la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre.
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