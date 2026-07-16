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¿Qué es un punzón? El objeto que cobró protagonismo en el juicio por el asesinato de Gabriela Nicole

El término salió a relucir luego de que una testigo declarara que vio a la acusada entregar ese objeto a su hija

16 de julio de 2026 - 11:05 AM

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Un ejemplo de un punzón. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato a puñaladas de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, ha puesto bajo la atención pública un objeto poco común en el lenguaje cotidiano: el punzón.

Durante el decimonoveno día del juicio, Leshandra Pesante Rodríguez, una testigo de la Fiscalía, declaró que observó a la acusada sacar un punzón de su cartera y entregárselo a su hija y coacusada en el caso, Anthonieska Avilés Cabrera, antes de que ocurriera el ataque en el que murió la joven.

El testimonio convirtió el objeto en una de las piezas centrales de la teoría de la Fiscalía, despertando interrogantes sobre qué es exactamente un punzón.

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, un punzón es un “instrumento de hierro de otro material rematado en punta, que sirve para abrir ojetes y para otros usos”. La herramienta afilada está diseñada para perforar o marcar materiales como cuero, madera, plástico, cartón o metal delgado.

Asimismo, se utiliza con frecuencia en oficios como la zapatería, la costura, la carpintería y otras labores artesanales, donde sirve para abrir orificios o realizar marcas antes de cortar o ensamblar una pieza.

Aunque existen distintos modelos, la mayoría de los punzones tienen un mango para sujetarlos y una punta metálica rígida y afilada. Algunos son delgados, similares a un picahielo, mientras que otros poseen una hoja más ancha, dependiendo del uso para el que fueron fabricados.

Durante el proceso judicial en la Sala 1, Pesante Rodríguez describió el objeto que, según dijo, la acusada sacó de una cartera. De acuerdo con su relato, era un instrumento “puntiagudo, filoso” y de aproximadamente una pulgada de ancho. “La punta era filosa”, declaró durante el interrogatorio de la Fiscalía.

Es importante destacar que, hasta el momento, el tribunal continúa evaluando la prueba presentada y corresponde al jurado determinar qué credibilidad concede a los testimonios y cuál será el peso de esa evidencia al momento de emitir un veredicto.

No obstante, hay que destacar que, de momento, se desconoce cuál fue el arma homicida utilizada la noche de los hechos entre el 10 de agosto de 2025.

Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito.Allanamiento a la residencia de Elvia Cabrera.Imagen admitida como evidencia en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. En la misma se observa a Anthonieska Avilés Cabrera.
1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial

La acusada y su hija enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico por el uso de un arma blanca.

En Puerto Rico, el Código Penal no define el término “punzón” como un arma específica. Dependiendo de las circunstancias de un caso, un objeto de este tipo puede ser considerado un instrumento punzante o un arma blanca utilizada para causar daño, en violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, independientemente de que su propósito original haya sido una herramienta de trabajo.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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