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Caso Gabriela Nicole: nueva sábana con mensaje apunta a Justicia y al FBI

En el día 19 del juicio, una tela volvió a aparecer sobre la Ruta Panorámica de Aibonito con un mensaje que cuestiona la investigación del caso

15 de julio de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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Aibonito - Quienes transitan por la Ruta Panorámica de Aibonito en dirección al Tribunal de Primera Instancia volvieron a encontrarse este miércoles con una escena ya conocida.

Una sábana blanca, colgada sobre la carretera, reapareció con un nuevo mensaje relacionado con el juicio por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y apodada cariñosamente por sus familiares y amigos como “Lela”.

Desde la distancia, la tela apenas llama la atención entre la vegetación que rodea la vía. Sin embargo, al acercarse, el texto en letras negras se hace visible para conductores y pasajeros que recorren el tramo utilizado diariamente por fiscales, abogados, empleados judiciales y periodistas que asisten al proceso.

En esta ocasión, el mensaje dice: “Secretaria de Justicia, los arrestos que faltan que usted habló en la prensa, al parecer son de los suyos. La investigación para cuando. #HelloFBI #Justiciaconlaverdad #JusticiaparaGabrielaN #FreeElviaCabrera”.

La nueva sábana aparece cuando se cumple el día 19 del juicio contra Elvia Cabrera Rivera, una de las acusadas por el asesinato de la adolescente de 16 años, ocurrido entre el 10 y 11 de agosto de 2025 durante una trifulca en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal.A lo largo del proceso judicial, más de cinco sábanas han sido instaladas en el mismo tramo o en áreas cercanas, coincidiendo con la celebración de vistas judiciales relacionadas con el caso.Una nueva sábana fue colocada en la ruta panorámica en el día 19 del juicio contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts.
1 / 8 | En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole. En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. - Alex Figueroa Cancel

Igual que en ocasiones anteriores, el lugar donde fue colocada la tela no parece ser casual. La Ruta Panorámica constituye el acceso que utilizan diariamente las partes del caso para llegar al tribunal y también forma parte del trayecto por el que suele ser transportada la acusada desde la institución correccional donde permanece confinada.

A diferencia de los mensajes anteriores, que se concentraban en cuestionar la investigación y respaldar a Cabrera Rivera, el nuevo texto dirige sus señalamientos a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, y hace referencia a expresiones públicas sobre posibles arrestos adicionales relacionados con la investigación. Además, incluye la etiqueta #HelloFBI, aludiendo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), junto con los hashtags #Justiciaconlaverdad, #JusticiaparaGabrielaN y #FreeElviaCabrera.

El caso ha permanecido bajo la atención pública desde que se reportó el crimen. Como resultado de la investigación, el Ministerio Público presentó cargos contra Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años.

Ambas enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por el uso y portación de un arma blanca.

Mientras el juicio continúa desarrollándose dentro de la sala del tribunal mediante la presentación de testigos y prueba pericial, fuera de ella siguen apareciendo manifestaciones públicas vinculadas al caso.

Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito.Allanamiento a la residencia de Elvia Cabrera.Imagen admitida como evidencia en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. En la misma se observa a Anthonieska Avilés Cabrera.
1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial

La sábana colocada este miércoles vuelve a convertir la carretera de acceso al tribunal en un espacio desde donde se emiten mensajes que buscan influir en la conversación pública alrededor de uno de los procesos judiciales de mayor atención en la isla.

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Breaking NewsTribunalesAibonitoGabriela Nicole Pratts RosarioJuicio Anthonieska Avilés CabreraJuicio Elvia Cabrera
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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