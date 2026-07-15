Caso Gabriela Nicole: nueva sábana con mensaje apunta a Justicia y al FBI

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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Aibonito - Quienes transitan por la Ruta Panorámica de Aibonito en dirección al Tribunal de Primera Instancia volvieron a encontrarse este miércoles con una escena ya conocida.

Una sábana blanca, colgada sobre la carretera, reapareció con un nuevo mensaje relacionado con el juicio por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y apodada cariñosamente por sus familiares y amigos como “Lela”.

Desde la distancia, la tela apenas llama la atención entre la vegetación que rodea la vía. Sin embargo, al acercarse, el texto en letras negras se hace visible para conductores y pasajeros que recorren el tramo utilizado diariamente por fiscales, abogados, empleados judiciales y periodistas que asisten al proceso.

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En esta ocasión, el mensaje dice: “Secretaria de Justicia, los arrestos que faltan que usted habló en la prensa, al parecer son de los suyos. La investigación para cuando. #HelloFBI #Justiciaconlaverdad #JusticiaparaGabrielaN #FreeElviaCabrera”.

La nueva sábana aparece cuando se cumple el día 19 del juicio contra Elvia Cabrera Rivera, una de las acusadas por el asesinato de la adolescente de 16 años, ocurrido entre el 10 y 11 de agosto de 2025 durante una trifulca en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

1 / 8 | En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole. En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. - Alex Figueroa Cancel 1 / 8 En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. Alex Figueroa Cancel Compartir

Igual que en ocasiones anteriores, el lugar donde fue colocada la tela no parece ser casual. La Ruta Panorámica constituye el acceso que utilizan diariamente las partes del caso para llegar al tribunal y también forma parte del trayecto por el que suele ser transportada la acusada desde la institución correccional donde permanece confinada.

A diferencia de los mensajes anteriores, que se concentraban en cuestionar la investigación y respaldar a Cabrera Rivera, el nuevo texto dirige sus señalamientos a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, y hace referencia a expresiones públicas sobre posibles arrestos adicionales relacionados con la investigación. Además, incluye la etiqueta #HelloFBI, aludiendo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), junto con los hashtags #Justiciaconlaverdad, #JusticiaparaGabrielaN y #FreeElviaCabrera.

El caso ha permanecido bajo la atención pública desde que se reportó el crimen. Como resultado de la investigación, el Ministerio Público presentó cargos contra Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años.

Ambas enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas por el uso y portación de un arma blanca.

Mientras el juicio continúa desarrollándose dentro de la sala del tribunal mediante la presentación de testigos y prueba pericial, fuera de ella siguen apareciendo manifestaciones públicas vinculadas al caso.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir