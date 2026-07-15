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Polvo del Sahara mantiene su presencia: ¿cuándo cambiará el patrón del tiempo?

Concentraciones moderadas del particulado provocarán cielos brumosos a través de la región

15 de julio de 2026 - 8:38 AM

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Durante la tarde, la mejor probabilidad de lluvia se concentrará en sectores del interior y oeste de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El polvo del Sahara seguirá haciendo sentir su presencia este miércoles en Puerto Rico, en una jornada que estará marcada por calor, bruma y pocas lluvias.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) una masa de aire más seco continuará dominando las condiciones del tiempo y limitará la actividad de aguaceros sobre la isla.

Durante la tarde, la mejor probabilidad de lluvia se concentrará en sectores del interior y oeste de Puerto Rico, aunque se espera que la actividad sea limitada.

Mientras, concentraciones moderadas de polvo del Sahara mantendrán los cielos brumosos a través de la región y podrían afectar la calidad del aire, particularmente entre las personas sensibles.

Se espera que el particulado comience a disminuir gradualmente durante la madrugada del jueves, aunque volverá a aumentar el viernes.

Por otro lado, las altas temperaturas mantendrán un riesgo limitado de calor. Pese a que los índices se mantendrán, en términos generales, por debajo de los 108 grados Fahrenheit, la depedencia federal advirtió que algunas zonas podrían alcanzar brevemente ese nivel.

De acuerdo con el SNM, las condiciones comenzarán a cambiar el jueves, cuando se prevé que un aumento en la humedad favorezca una mayor frecuencia de aguaceros y tronadas.

Sin embargo, ese aumento en la actividad de lluvia sería breve, ya que, para el viernes, se espera el regreso de condiciones más secas.

En cuanto a las condiciones costeras, se mantiene un riesgo bajo de corrientes marinas.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíacalorTiempo en Puerto RicoMeteorologíaPolvo del Sahara
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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