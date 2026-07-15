Polvo del Sahara mantiene su presencia: ¿cuándo cambiará el patrón del tiempo?

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El polvo del Sahara seguirá haciendo sentir su presencia este miércoles en Puerto Rico, en una jornada que estará marcada por calor, bruma y pocas lluvias.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) una masa de aire más seco continuará dominando las condiciones del tiempo y limitará la actividad de aguaceros sobre la isla.

Durante la tarde, la mejor probabilidad de lluvia se concentrará en sectores del interior y oeste de Puerto Rico, aunque se espera que la actividad sea limitada.

Mientras, concentraciones moderadas de polvo del Sahara mantendrán los cielos brumosos a través de la región y podrían afectar la calidad del aire, particularmente entre las personas sensibles.

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Se espera que el particulado comience a disminuir gradualmente durante la madrugada del jueves, aunque volverá a aumentar el viernes.

Por otro lado, las altas temperaturas mantendrán un riesgo limitado de calor. Pese a que los índices se mantendrán, en términos generales, por debajo de los 108 grados Fahrenheit, la depedencia federal advirtió que algunas zonas podrían alcanzar brevemente ese nivel.

De acuerdo con el SNM, las condiciones comenzarán a cambiar el jueves, cuando se prevé que un aumento en la humedad favorezca una mayor frecuencia de aguaceros y tronadas.

Sin embargo, ese aumento en la actividad de lluvia sería breve, ya que, para el viernes, se espera el regreso de condiciones más secas.

En cuanto a las condiciones costeras, se mantiene un riesgo bajo de corrientes marinas.