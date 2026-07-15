Irán amenaza con frenar exportaciones de petróleo y gas tras reimposición de bloqueo de Estados Unidos

Dubái - El ejército de Estados Unidos restableció el bloqueo sobre los puertos iraníes e intensificó su campaña de ataques aéreos el miércoles en represalia por los ataques de Teherán contra barcos que intentaban pasar por el estrecho de Ormuz. La ofensiva estadounidense alcanzó un cuartel del ejército iraní, mató al menos a siete soldados y dejó más de 260 heridos en todo el país, según funcionarios iraníes.

Días de ataques de represalia en todo Oriente Medio por parte de Irán y Estados Unidos —y las renovadas amenazas a la vía marítima crucial para los suministros energéticos globales— han hecho trizas el acuerdo provisional para poner fin al conflicto y la región podría volver a sumirse en una guerra total.

Estados Unidos impuso por primera vez su bloqueo en abril y lo levantó el mes pasado, tras la firma del acuerdo provisional que pausó los combates y estableció un periodo de 60 días para negociaciones sobre asuntos como el programa nuclear iraní. Esas conversaciones se han estancado a medida que se ha intensificado la lucha por el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró prácticamente el paso al tráfico marítimo —lo que disparó el precio del petróleo, de los fertilizantes y de muchos otros bienes mucho más allá de la región y dio a Irán una gran influencia en las negociaciones. El alza de los precios supone un desafío especial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Partido Republicano, que espera retener el control del Congreso en las elecciones de noviembre—, pero Washington ha tenido dificultades para reabrir el paso con éxito.

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de la República Islámica, amenazó el miércoles con detener todas las exportaciones energéticas desde Oriente Medio debido al bloqueo.

“La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie”, afirmó.

Estado Unidos e Irán lanzan ataques mientras se restablecía el bloqueo

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques coincidiendo con el restablecimiento del bloqueo, golpeando decenas de objetivos durante siete horas durante la noche, reportó el miércoles el Comando Central de sus fuerzas armadas, y luego reanudó los ataques contra Irán durante el día, un movimiento inusual que señaló aún más el creciente ritmo de los ataques.

Entre los objetivos estuvo la isla Gran Tunb, que es vista como un punto estratégico en el estrecho de Ormuz. El Comando Central dijo que el ataque tuvo como objetivo sitios de defensa y misiles iraníes.

1 / 7 | En imágenes: el Estrecho de Ormuz, las 33 millas cuyo cierre podría paralizar la economía global. El Parlamento de Irán ha pedido cerrar el Estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos ocurridos en la noche del sábado. El cierre de la ruta, por la que, según National Geographic, transitan cada día una más de 20 millones de barriles de petróleo y entre el 20% y el 30% del gas natural licuado (GNL) del mundo, supondría obstáculos en la economía global, especialmente en la de China, como reporta CNN. - AFP 1 / 7 En imágenes: el Estrecho de Ormuz, las 33 millas cuyo cierre podría paralizar la economía global El Parlamento de Irán ha pedido cerrar el Estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos ocurridos en la noche del sábado. El cierre de la ruta, por la que, según National Geographic, transitan cada día una más de 20 millones de barriles de petróleo y entre el 20% y el 30% del gas natural licuado (GNL) del mundo, supondría obstáculos en la economía global, especialmente en la de China, como reporta CNN. AFP Compartir

Irán tomó el control de tres islas —Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor— de lo que se convertiría en Emiratos Árabes Unidos en 1971. Emiratos ha tratado de recuperarlas.

PUBLICIDAD

Algunos analistas han sugerido que si Estados Unidos se apoderara de las islas, podría permitirle controlar el estrecho.

Un ataque tuvo como objetivo un cuartel de la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada del ejército iraní, que opera tanques y vehículos blindados, en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, informó la televisora estatal iraní. El reporte indicó que los estadounidenses dispararon al menos 13 misiles en la ofensiva y que entre los siete muertos había reclutas y soldados de carrera. Otros efectivos resultaron heridos.

Incluidos los del cuartel, más de 30 personas han muerto en “los últimos días”, apuntó la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, que no ofreció más detalles.

Por su parte, Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud, señaló que más de 260 personas resultaron heridas solo en los ataques nocturnos, una cifra mucho mayor que en cualquier otro episodio de violencia reciente entre Irán y Estados Unidos. No dijo cuántas personas murieron durante la noche.

El ejército dijo que daría “una respuesta decisiva a esta acción agresiva del enemigo estadounidense”, agregó la cadena.

Se emitieron avisos por misiles en Baréin y Kuwait a primera hora de la mañana del miércoles por fuego iraní entrante, un hecho cotidiano en los últimos días. Jordania también señaló que derribó tres misiles iraníes entrantes. Teherán se atribuyó ataques contra las tres naciones, todas las cuales albergan fuerzas estadounidenses.

El almirante de la Marina estadounidense Brad Cooper, que dirige el Comando Central, apuntó en un comunicado que la República Islámica había lanzado decenas de misiles y drones contra países árabes vecinos del golfo.

PUBLICIDAD

Trump dijo a la televisora Fox News Channel el martes por la noche que en los próximos dos días habría más ataques contra Irán y que puentes y plantas eléctricas podrían ser los objetivos para la próxima semana, a menos que se reanuden las negociaciones. Estados Unidos ya ha atacado al menos un puente.

“Más vale que lleguen a un acuerdo, o no les va a quedar nada”, advirtió Trump .

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, criticó los ataques de Estados Unidos contra su país.

“Estados Unidos es el agresor, no la víctima”, escribió al líder del organismo mundial, según la agencia estatal de noticias IRNA.

Ormuz sigue en el centro de los combates

La última ronda de combates se centra en el estrecho de Ormuz, por el que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo. Cómo reabrir el estrecho ha atormentado a Estados Unidos desde que Irán lo bloqueó en los primeros días de la guerra.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Durante el acuerdo provisional, algunos barcos comenzaron a moverse por el paso utilizando una ruta cerca de Omán supervisada por los militares estadounidenses y que está fuera del control de Teherán.

En los últimos días, Irán atacó barcos que utilizaban esa ruta y se produjeron ataques recíprocos. Washington ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos dicen que eso requeriría una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas terrestres. Imponer el bloqueo es otra forma de presionar a Irán.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el precio del petróleo sigue subiendo. El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, cotizaba por encima de los 85 dólares por barril el miércoles —más de un 15% por encima del precio anterior a la guerra, pero todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido del conflicto.

Analistas del Fondo Monetario Internacional advirtieron el miércoles que, aunque un excedente de petróleo había mantenido los precios bajos, “gran parte de ese margen ya se ha agotado”.

“A medida que las tensiones vuelven a estallar en el estrecho de Ormuz, ese margen ahora es menor y se reduce aún más a medida que se ha desplegado la capacidad excedente, la demanda se ha comprimido y las existencias se han reducido”, escribieron Azim Sadikov y Jean-Marc Natal en una entrada de blog. “A menos que se repongan las existencias, el mundo partirá de una posición más débil cuando llegue el próximo shock”.

Mientras tanto, mediadores regionales aún intentan que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones.

___