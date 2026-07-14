Al borde de una guerra total: aumentan los ataques entre Estados Unidos e Irán

Dubai - Una empresa naviera neerlandesa informó este martes de que uno de sus petroleros fue atacado frente a las costas de Omán, en el mar Arábigo, mientras Irán atacaba otros buques en la región.

Stolt Tankers afirmó en un comunicado que el Stolt Magnesium fue objeto de un ataque en la madrugada del martes, aproximadamente a la misma hora en que dos petroleros vinculados a los Emiratos Árabes Unidos fueron alcanzados por misiles de crucero iraníes.

Stolt Tankers afirma que todos los tripulantes a bordo de su buque se encontraban a salvo y habían sido localizados tras el ataque.

El ataque provocó un incendio en la sala de máquinas del barco, según informó la empresa.

Nuevos ataques

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en la madrugada del martes, horas después de que el presidente Donald Trump prometiera restablecer el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y cobrar a los buques por el paso seguro por el estrecho de Ormuz. Irán respondió con ataques contra aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

PUBLICIDAD

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Estas acciones han hecho trizas un acuerdo provisional destinado a detener los combates, reabrir una vía navegable que constituye un paso crucial para el suministro energético mundial y dar tiempo a los negociadores para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra. En cambio, los combates han vuelto a asolar la región y amenazan la economía mundial. A menos que se encuentre rápidamente una solución diplomática, la situación podría degenerar en una guerra total.

El foco del conflicto se centra ahora en el estrecho, por el que transitaba una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados en tiempos de paz. Irán cerró de hecho el paso durante la guerra atacando y amenazando a los buques, una táctica que resultó ser su mayor ventaja estratégica, ya que provocó una subida vertiginosa de los precios del petróleo, los fertilizantes y otros productos en un momento en que los líderes mundiales ya se enfrentaban a dificultades para hacer frente al aumento del coste de la vida.

Se suponía que el acuerdo provisional iba a reabrir la vía navegable, pero Irán ha atacado a algunos barcos que transitaban por el estrecho.

Estados Unidos ha amenazado ahora con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos afirman que eso requeriría una flota mucho mayor, si no decenas de miles de soldados estadounidenses en territorio iraní. Es posible que Trump dé marcha atrás, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Se reanudan los ataques en todo Oriente Medio

El Mando Central del Ejército de los Estados Unidos afirmó que había lanzado ataques contra varias zonas de Irán, dirigidos contra “sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, y capacidades marítimas”. Irán reconoció los ataques, pero no facilitó de inmediato datos sobre víctimas ni sobre los daños causados.

PUBLICIDAD

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

“Estos ataques seguirán suponiendo un alto coste para las fuerzas iraníes y mermarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y a la navegación mercante en el estrecho de Ormuz”, afirmó el ejército estadounidense.

Poco después de que el ejército anunciara los nuevos ataques, Trump lo calificó de “otro ataque de gran envergadura” y afirmó que Estados Unidos estaba “restableciendo el bloqueo”.

Irán respondió con ataques dirigidos contra Baréin, Jordania y dos petroleros vinculados a los Emiratos Árabes Unidos que transitaban por el estrecho, lo que provocó que ambos buques se incendiaran durante un tiempo. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que el ataque contra los petroleros “Mombasa” y “Al Bahiyah” causó la muerte de un marinero y dejó heridos a otros ocho. Los Emiratos amenazaron con tomar represalias.

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar iraní, reivindicó el ataque contra los petroleros, alegando que los buques “hicieron caso omiso de las repetidas advertencias”. Irán ha atacado a buques que utilizan una ruta a través del estrecho que pasa cerca de Omán, fuera de sus aguas territoriales.

Bahrein también fue objeto de nuevos ataques en la madrugada del martes, cuando Irán respondió a la última ronda de ataques aéreos estadounidenses. Bahrein, sede de la 5.ª Flota de la Armada de los Estados Unidos, hizo sonar tres veces las sirenas de alerta de misiles, instando a la población a ponerse a cubierto.

Por su parte, el ejército jordano ha afirmado haber interceptado cuatro misiles procedentes de Irán. Jordania acoge a fuerzas estadounidenses y ha sido objeto de ataques por parte de Teherán en los últimos días.

PUBLICIDAD

El acuerdo provisional pende de un hilo

Los enfrentamientos armados de los últimos días ya habían puesto en duda el acuerdo de paz provisional, ahora que ya ha transcurrido casi la mitad del plazo de 60 días en el que se suponía que los negociadores debían alcanzar un acuerdo definitivo, que también debía abordar el polémico programa nuclear de Irán y otras cuestiones.

Pero la promesa de Trump de imponer un bloqueo lo pone aún más en peligro. Washington levantó el bloqueo que había impuesto a mediados de abril como parte del acuerdo. El ejército estadounidense ha anunciado que lo reanudará a medianoche en Dubái.

“Vamos a restablecer el BLOQUEO IRANÍ”, afirmó Trump en las redes sociales. “Todos los demás países podrán hacer un uso justo y libre del estrecho”.

Sin embargo, el presidente afirmó que Estados Unidos impondría un arancel por la protección de otros buques: el 20% del valor de la carga, con el fin de ayudar a sufragar “todos y cada uno de los costes necesarios para garantizar la seguridad y la protección”.

Esto supone un cambio en la política tradicional de Estados Unidos. La Armada de Estados Unidos ha luchado por la libertad de navegación en los mares desde las Guerras de Berbería, a principios del siglo XIX, y la Guerra de 1812. También supone una desviación respecto a las recientes promesas de Estados Unidos de que el estrecho permanecería abierto a todos sin peajes —promesas que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había hecho recientemente durante un viaje a la región—.

PUBLICIDAD

En virtud del acuerdo provisional, Irán aceptó que el paso por el estrecho siguiera siendo gratuito durante 60 días, aunque el acuerdo dejaba sin resolver qué ocurriría a partir de entonces. Irán afirma que tiene derecho a gestionar el tráfico por el estrecho y, en su caso, a cobrar tasas. Estados Unidos ha rebatido esta afirmación.

Cualquier intento por parte de Estados Unidos o Irán de cobrar tasas infringiría las normas internacionales sobre libertad de navegación y aumentaría las tensiones, lo que probablemente provocaría nuevas perturbaciones económicas mucho más allá de la región.

El precio del crudo Brent, referencia del mercado, subió el martes hasta alcanzar su máximo en un mes, situándose por encima de los 86 dólares, aunque sigue estando muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido de la guerra, lo que amenaza con provocar un aumento de los costes en todas partes.

Se reanudarán las negociaciones entre Israel y el Líbano

Se esperaba que las delegaciones libanesa e israelí se reunieran el martes en Roma para continuar las negociaciones mediadas por Estados Unidos. Poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero, el grupo militante libanés Hezbolá se sumó al conflicto en apoyo de su aliado, Irán, y comenzó a atacar a Israel. Israel respondió con una invasión terrestre del Líbano.