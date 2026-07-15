Adolescentes británicos de 16 y 17 años tendrán toques de queda nocturnos en redes sociales

Londres - El gobierno británico anunció el miércoles planes para introducir un toque de queda de seis horas en redes sociales a partir de la medianoche para los adolescentes de 16 y 17 años, aunque podrán anular la configuración predeterminada propuesta.

En su último intento para reducir los riesgos de daños en internet para menores, el gobierno laborista británico también dijo que las funciones que pueden hacer que los usuarios hagan “scrolling” durante más tiempo, como los videos que se reproducen automáticamente uno tras otro, también se desactivarán de forma predeterminada para este grupo de edad.

Las restricciones previstas llegan un mes después de que el gobierno presentara una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, que se espera que afecte a plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a servicios de mensajería como WhatsApp y Signal, a partir de la próxima primavera.

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Las medidas, que constituyen una de las últimas iniciativas del gobierno del primer ministro Keir Starmer, requerirán la elaboración de una ley. Se cree ampliamente que su probable sucesor, Andy Burnham, seguirá adelante con los planes.

Kanishka Narayan, ministro británico de seguridad en internet, restó importancia a los comentarios de que los adolescentes simplemente desactivarían los toques de queda opcionales en redes sociales, y afirmó que sugerirlo les haría un “flaco favor”.

Señaló un programa piloto reciente en el que participaron más de 300 adolescentes y padres en todo Reino Unido, que registró una caída drástica del uso de redes sociales durante la noche, además de ayudar a mejorar el sueño y la concentración.

“En octubre, por ejemplo, algunas plataformas introdujeron este tipo de valores predeterminados; más del 90% de los adolescentes nos dijeron que también los han mantenido”, afirmó Narayan en declaraciones a Sky News. ”Así que las pruebas son claras, la motivación es muy clara y no le haría ese flaco favor a los adolescentes diciendo que todos lo van a desactivar”.

1 / 13 | ¿Qué países restringen el uso de redes sociales a menores de edad? Conoce aquí la lista. Hew Chee Weng, de 11 años, usa su teléfono celular en Kuala Lumpur. Malasia es el último país de Asia-Pacífico en sumarse este lunes a la expulsión de los menores de 16 años de las redes sociales. - Syawalludin Zain 1 / 13 ¿Qué países restringen el uso de redes sociales a menores de edad? Conoce aquí la lista Hew Chee Weng, de 11 años, usa su teléfono celular en Kuala Lumpur. Malasia es el último país de Asia-Pacífico en sumarse este lunes a la expulsión de los menores de 16 años de las redes sociales. Syawalludin Zain Compartir

Laura Trott, portavoz de educación del principal partido de oposición, el Partido Conservador, dijo que las propuestas “no tienen sentido”.

“O creen que los jóvenes de 16 y 17 años deberían estar en redes sociales o no, pero los toques de queda que pueden desactivarse de forma sencilla no lograrán nada”, afirmó.

La NSPCC, principal organización benéfica infantil del país, afirmó que las propuestas contribuirán en cierta medida a mejorar la experiencia de los jóvenes en redes sociales, pero que por sí solas no serán suficientes.

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“A menos que se complementen con medidas adicionales y más contundentes, serán un parche que no aborda las características de diseño adictivo que están impulsando un alto tiempo de pantalla y socavando el bienestar de los niños”, apuntó el director ejecutivo de NSPCC, Chris Sherwood.

Rachel de Souza, comisionada para la Infancia en Inglaterra, señaló que la medida era un “paso positivo”, ya que los jóvenes quieren intentar reducir el uso de redes sociales, pero les resulta difícil.

“Quiero saber más sobre cómo se aplicarán las políticas, como el toque de queda, y estaré observando de cerca para asegurarme de que sean eficaces”, afirmó.

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