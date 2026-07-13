Unión Europea sopesa restricciones de edad para que los niños usen las redes sociales

Bruselas - Una alta funcionaria de la Unión Europea pidió el lunes que se impongan límites al uso de las redes sociales por parte de los niños, mientras que un grupo especial de expertos de la UE que analiza este tema recomendó prohibir el acceso a los menores de 13 años hasta que las empresas tecnológicas puedan demostrar que sus plataformas son seguras.

La creciente concienciación sobre los peligros que las redes sociales suponen para los cerebros jóvenes en desarrollo se ha traducido en una oleada de nuevas restricciones a nivel mundial. Australia, el Reino Unido, Turquía, Indonesia y otros países han prohibido que los menores de 16 o 15 años utilicen plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

Al exponer una lista de sus preocupaciones sobre el uso de las redes sociales por parte de los niños, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen —médica de formación—, afirmó que los menores de 3 años no deberían estar expuestos a las pantallas.

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“Creo que debemos plantearnos un acceso escalonado y gradual para los distintos grupos de edad, porque la infancia no espera y, una vez que se va, nunca podemos recuperarla”, declaró Von der Leyen a los periodistas.

“Del mismo modo que no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir, ni les dejamos comprar alcohol hasta que estén legalmente autorizados, tenemos que fijar la edad a partir de la cual los niños puedan acceder legalmente a las redes sociales”, añadió.

Von der Leyen señaló el “desplazamiento infinito”, la práctica de pasar de un contenido a otro sin detenerse en la misma pantalla, como uno de los rasgos “adictivos” que las empresas tecnológicas deben abordar.

1 / 13 | ¿Qué países restringen el uso de redes sociales a menores de edad? Conoce aquí la lista. Hew Chee Weng, de 11 años, usa su teléfono celular en Kuala Lumpur. Malasia es el último país de Asia-Pacífico en sumarse este lunes a la expulsión de los menores de 16 años de las redes sociales. - Syawalludin Zain 1 / 13 ¿Qué países restringen el uso de redes sociales a menores de edad? Conoce aquí la lista Hew Chee Weng, de 11 años, usa su teléfono celular en Kuala Lumpur. Malasia es el último país de Asia-Pacífico en sumarse este lunes a la expulsión de los menores de 16 años de las redes sociales. Syawalludin Zain Compartir

Aparte de los niños pequeños, no mencionó restricciones concretas, pero es probable que ella y la Comisión Europea —el poderoso órgano ejecutivo de la UE— elaboren una propuesta para que los 27 países miembros la examinen en un futuro próximo. Las propuestas políticas de Von der Leyen tienen una gran influencia entre los países miembros de la UE.

Un grupo de expertos creado para estudiar la seguridad infantil en Internet entregó su informe a la presidenta de la UE el lunes. El informe señalaba que, en lo que respecta a la seguridad, “la carga de la prueba debe recaer en los proveedores, no en los reguladores, los padres ni los niños”.

“Hasta que demuestren que sus servicios son seguros por diseño, los proveedores de redes sociales y otros servicios digitales deberían restringir el acceso a los menores de 13 años en la UE”, afirmaba el informe, que probablemente influirá en la decisión de Von der Leyen.

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El documento recomendaba que los países de la UE consideraran “restricciones de edad adicionales por precaución” para los niños mayores de 13 años.

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