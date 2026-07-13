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Un incendio en bosque cerca de París obliga a desalojar barrios y cerrar tramo de autopista

En plena tercera ola de calor en Europa, aumentan los fuegos forestales en varios países

13 de julio de 2026 - 9:24 AM

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El humo se eleva desde los incendios forestales en el bosque histórico de Fontainebleau, a unas 37 millas al sur de París. (Emma Da Silva)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Avon, Francia - Un incendio que se propagaba el lunes en el histórico y muy visitado bosque de Fontainebleau, al sur de París, obligó a evacuar algunos barrios residenciales e interrumpió el tráfico ferroviario y en las autopistas.

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Era uno de los numerosos incendios forestales que arrasaban en varios países de Europa occidental, mientras la región sufría su tercera ola de calor con alerta roja de este año.

En España, el lunes aún había 10 personas desaparecidas a causa de un incendio que arrasó la semana pasada una remota comunidad de ciudadanos extranjeros en el sur y que se cobró la vida de 13 personas en uno de los incendios más mortíferos del país.

El incendio en el bosque de Fontainebleau es inusual por su proximidad a la capital francesa, a unas 42 millas (70 kilómetros). La región alberga el castillo de Fontainebleau, muy apreciado por Napoleón, y es un destino muy popular entre los visitantes de París y de otros lugares.

Se desplegaron dos aviones que lanzaban agua sobre la zona, junto con cientos de bomberos en tierra, según informó el portavoz del servicio regional de bomberos, Paul Laurain, a la emisora pública France-Info.

Los trenes con origen y destino en la concurrida estación de Gare de Lyon sufrieron interrupciones a última hora del domingo, pero el lunes por la mañana ya habían vuelto a la normalidad. Un tramo de la transitada autopista A6, que se dirige hacia el sureste desde París, fue cerrado por riesgo de incendio.

Los grandes incendios en el sur de Francia ya han arrasado miles de hectáreas desde la semana pasada, lo que ha obligado a suspender la carrera ciclista del Tour de Francia y ha puesto al límite los recursos de extinción.

Francia se encuentra en el punto álgido de su tercera ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius) en zonas del oeste y del centro, y en torno a los 98 ºF (37 ºC) en París.

Más de una decena de muertos en un incendio en España

Un ciudadano británico de 93 años falleció el domingo en un hospital a causa de las lesiones sufridas en el incendio forestal de Los Gallardos, lo que elevó el número de fallecidos a 13.

Cientos de bomberos, respaldados por helicópteros y aeronaves de ala fija, lucharon por contener un incendio forestal en España que ha cobrado la vida de al menos 12 personas.Ha sido descrito por las autoridades como uno de los más mortíferos en España.Las autoridades evacuaron de forma preventiva a 1,448 personas de unas 11 zonas.
1 / 9 | 📷 Un paisaje reducido a cenizas: impactantes imágenes del mortal incendio en España. Cientos de bomberos, respaldados por helicópteros y aeronaves de ala fija, lucharon por contener un incendio forestal en España que ha cobrado la vida de al menos 12 personas. - Gregorio Marrero

Se esperaba que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitara el lugar del incendio el lunes. Las autoridades regionales indicaron que el incendio quedó controlado el domingo tras afectar a unas 27 millas cuadradas (70 kilómetros cuadrados) de bosque y tierras de cultivo, una superficie mayor que la de Manhattan.

España también sufre un calor extremo que, junto con el viento y las escasas lluvias, está creando las condiciones ideales para que pequeños incendios forestales se propaguen sin control.

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que la media mundial desde la década de 1980, según el Servicio Copernicus sobre el Cambio Climático de la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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