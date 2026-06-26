Olas de calor extremas en Europa serían imposibles sin el cambio climático, dicen expertos

Según un nuevo estudio, la ola de calor sin precedentes que está azotando Europa día y noche este mes no habría sido posible sin el cambio climático.

El estudio preliminar de World Weather Attribution publicado el viernes reveló que esta ola de calor habría sido prácticamente imposible hace tan solo cinco décadas, y que hoy en día es 200 veces más probable de lo que habría sido hace 20 años.

Millones de personas en Francia, Italia, España, el Reino Unido y otros países de Europa están sufriendo esta semana temperaturas y humedad extremas asociadas a una ola de calor. Las temperaturas diurnas han superado los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) en muchos lugares, mientras que las altas temperaturas nocturnas también han dificultado el descanso y la recuperación.

1 / 19 | Arde Europa: potente ola de calor afecta varios países y bate récords de temperatura. Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental. - Michel Euler 1 / 19 Arde Europa: potente ola de calor afecta varios países y bate récords de temperatura Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental. Michel Euler Compartir

Los científicos estimaron que una ola de calor con características similares, de haberse producido en las condiciones climáticas de junio de 1976, habría sido unos 3,5 grados Celsius (6.3 Fahrenheit) más fría durante el día y unos 2 grados Celsius (3.6 Fahrenheit) más fría en 2003. Las temperaturas nocturnas habrían sido unos 2.4 grados centígrados (4.3 grados Fahrenheit) más bajas en junio de 1976 y unos 1.3 grados centígrados (2.3 grados Fahrenheit) más bajas en 2003.

PUBLICIDAD

Eligieron los años 1976 y 2003 para la comparación porque en esos años se registraron olas de calor extremas en Europa.

“El aumento de las temperaturas fue tan drástico que nunca hubiéramos esperado que se produjera este fenómeno en el clima de 1976″, afirmó el autor principal del estudio, Theodore Keeping, también científico climático del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres. “Y también habría sido muy, muy poco habitual, incluso hace 23 años, en 2003″.

El cambio climático es la causa principal de la ola de calor

World Weather Attribution, una iniciativa colaborativa con sede en Europa formada por científicos que estudian las causas de los fenómenos meteorológicos extremos a escala mundial, comenzó en 2015 a evaluar en qué medida dichos fenómenos podían atribuirse al cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Los estudios de atribución rápida de la organización, incluido este, no están sometidos a revisión por pares, pero utilizan una metodología que sí ha sido revisada por pares.

En el presente estudio se utilizaron datos de temperatura observados y previsiones para analizar la ola de calor que comenzó el 18 de junio.

Asimismo, se constató que el 45 % de las 850 ciudades analizadas en 30 países europeos han batido, o se prevé que batirán, récords en cuanto a los niveles de estrés térmico, un indicador que tiene en cuenta tanto la humedad como la temperatura.

“Está directamente relacionado con el estrés térmico que sufre el cuerpo humano y con nuestra capacidad para refrescarnos, y es un indicador realmente bueno de los efectos sobre la salud que esperamos que tenga esta ola de calor”, afirmó Keeping. El calor y la humedad constituyen una combinación peligrosa para los seres humanos.

PUBLICIDAD

En definitiva, se trata de la ola de calor más intensa jamás registrada en esta región de Europa y del episodio de calor húmedo más intenso, según han señalado los investigadores de la WWA.

Europa está especialmente mal preparada para estas temperaturas extremas

Europa es el continente que se calienta más rápidamente del mundo, con un aumento de las temperaturas que duplica la media mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. En un estudio independiente realizado el año pasado, investigadores de la WWA descubrieron que se produjeron unas 1,500 muertes provocadas por el cambio climático durante la ola de calor que azotó Europa el verano pasado.

Esta semana, los servicios meteorológicos de toda Europa han emitido alertas rojas por riesgo de calor, lo que ha provocado restricciones en eventos deportivos, colegios, transporte público y lugares de interés. Muchos de estos países carecen de un sistema generalizado de aire acondicionado u otras infraestructuras adaptadas a climas más cálidos. Francia, que ha sido uno de los países más afectados por la ola de calor, ha registrado esta semana el día más caluroso de su historia y también ha informado de 40 muertes por ahogamiento de personas que buscaban refrescarse.

Los científicos de la WWA afirmaron que el actual ciclo de calentamiento de El Niño no influyó en esta ola de calor.

Europa también registró temperaturas récord en mayo. Por lo general, en Europa no se registran temperaturas tan elevadas hasta julio y agosto.

Las conclusiones del estudio publicado el viernes son razonables, pero podrían restar importancia al papel del cambio climático en las olas de calor, afirmó Michael Mann, científico climático de la Universidad de Pensilvania que no participó en la investigación.

PUBLICIDAD

“En cualquier caso, esta última evaluación —y todas las evaluaciones similares— están, de hecho, subestimando el papel que desempeña aquí el cambio climático", afirmó Mann, quien ha estudiado por separado cómo el cambio climático está aumentando el estrés térmico en América del Norte.

Keeping, autor del estudio, afirmó que la ola de calor que azota Europa pone de manifiesto la necesidad de adaptar las infraestructuras y los hábitos ante temperaturas extremas.

“Tenemos que dar por hecho que se producirán. A corto plazo, no harán más que aumentar su frecuencia”, afirmó Keeping. “También debemos abordar la causa del cambio climático. Y esa causa no es otra que las emisiones de carbono derivadas de la quema de combustibles fósiles”.

___

Alexa St. John es periodista especializada en cambio climático de Associated Press. Síguela en X: @alexa_stjohn. Puedes ponerte en contacto con ella en ast.john@ap.org.

___

Lee más sobre la cobertura de AP sobre el clima.

___