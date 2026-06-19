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Hungría activa la alerta naranja por ola de calor con máximas de hasta 99 grados

Las autoridades han prohibido encender fuego en varias provincias del país

19 de junio de 2026 - 9:17 AM

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El calor estará acompañado por una radiación UV-B muy fuerte en todo el territorio de Hungría. (Ross D. Franklin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades húngaras declararon este viernes la alerta por calor de segundo grado, la naranja, desde el sábado hasta el martes, cuando se registrarán temperaturas de hasta 37 grados Celsius, equivalentes a 98.6 grados Fahrenheit.

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La Dirección General Nacional de Gestión de Desastres (OKF) señala que se trata de la primera ola de calor del año y llama la atención sobre que el aumento repentino de temperaturas altas supone una carga considerable para el organismo, especialmente de la gente mayor.

El Servicio de Meteorología pronostica que, después de los 34 grados Celsius, equivalentes a 93.2 grados Fahrenheit, esperados para este viernes, la temperatura seguirá aumentando en todo el país, con máximos de hasta 37 grados Celsius, o 98.6 grados Fahrenheit, el domingo.

Según las previsiones actuales, el calor extremo podría prolongarse hasta el jueves de la semana que viene, con máximas de 36 y 37 grados Celsius, equivalentes a entre 96.8 y 98.6 grados Fahrenheit.

La OKF publicó una lista de los establecimientos con aire acondicionado de acceso público, como centros comerciales y culturales o sedes de entidades estatales.

El calor estará acompañado por una radiación UV-B muy fuerte en todo el territorio de Hungría.

Las autoridades han prohibido encender fuego en varias provincias del país.

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