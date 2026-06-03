Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ola de calor extremo azota a Marruecos con temperaturas de hasta 111 grados

El fenómeno meteorológico llega acompañado de un fuerte temporal de viento que ha alterado el estado del mar

3 de junio de 2026 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la imagen de archivo, la gente se refresca en la playa un día de calor en Rabat, Marruecos. (Jalal Morchidi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una intensa ola de calor y fuertes rachas de viento afectarán a gran parte de Marruecos durante esta semana, con registros que alcanzan temperaturas extremas de entre 104 y 111 Fahrenheit (°F) en las regiones del sur y el sureste, según informó la Dirección General de la Meteorología (DGM) del país magrebí.

RELACIONADAS

La condición atmosférica de las regiones del interior oscilará entre los 95 y 104 °F, mientras que las zonas costeras se beneficiarán de la brisa marina y mantendrán temperaturas moderadas.

Este fenómeno meteorológico llega acompañado de un fuerte temporal de viento que ha alterado el estado del mar, obligando a las autoridades a restringir el baño en prácticamente todo el litoral atlántico del país para este martes y miércoles.

Las playas de la zona sur como Mirleft, El Ouatia y Tarfaya lucen bandera negra de prohibición total por peligro extremo, mientras que los arenales de Agadir, Essaouira y Casablanca registran bandera roja, dejando la costa del norte como la única zona con banderas amarillas.

Asimismo, las autoridades prevén tormentas eléctricas y chubascos localizados en las zonas del Alto Atlas, así como fuertes rachas de viento que podrían levantar polvo en las zonas del interior y del sur. Las previsiones apuntan a que las altas temperaturas volverán a repuntar en el norte y centro de cara al fin de semana.

Marruecos encadenó varias olas de calor constantes durante todo el mes de mayo bajo alertas de nivel naranja y comienza ahora junio con una situación parecida con avisos amarillos activos.

Tags
Breaking NewsOla de calorMarruecosCalor extremo
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: