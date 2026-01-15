Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Buenos Aires: al menos cuatro millones de personas se quedan sin servicio eléctrico en plena ola de calor

El servicio se restableció en un 85% al menos una hora después de la interrupción

15 de enero de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una falla en una subestación de Edenor dejó sin electricidad a cerca de un millón de usuarios, lo que afecta a unos cuatro millones de personas. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Al menos cuatro millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedaron sin suministro eléctrico el jueves a las 2:45 p.m. debido a una falla técnica en la subestación eléctrica Morón, de la distribuidora Edenor, que provocó la desconexión de cuatro líneas de alta tensión. En la empresa informaron que el servicio debería normalizarse en el transcurso de la hora. A las 3:45 p.m., el 85% del servicio había vuelto a funcionar.

RELACIONADAS

En el tercer día de la ola de calor que afecta al AMBA, la interrupción volvió a poner en evidencia la falta de inversión y la fragilidad del sistema eléctrico tras años de congelamiento tarifario.

El termómetro marcaba los 90.5 grados Fahrenheit cuando se produjo la falla técnica, y la demanda eléctrica en el Gran Buenos Aires se derrumbó 32% en cuestión de minutos, de 10,262 a 6951 MW, según informó la página oficial de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho eléctrico.

“La falla en la subestación provocó el desenganche de cuatro líneas de 220 KW entre Morón - Rodríguez, operadas por Edenor, y se perdieron 3311 MW de energía”, explicaron fuentes oficiales.

Alrededor de un millón de usuarios de Edenor y 200,000 de Edesur quedaron sin luz. Se calcula que, por cada medidor, hay cuatro personas afectadas.

La cuenta de Edenor en las redes sociales había advertido sobre una alerta meteorológica para hoy a la tarde. “El Servicio Meteorológico Nacional informa alerta amarilla por tormentas para las próximas horas en toda nuestra área de concesión. Se espera abundante caída de agua en cortos periodos e intensa actividad eléctrica”, escribió en X a las 2:37 p.m.

Más tarde, en la misma red social, explicó que la falla eléctrica tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800,000 clientes y que a los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado.

La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente, luego de detectada la falla, se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraba con el servicio restablecido”, agregó.

Los usuarios de Edesur también se vieron afectados debido a que el sistema de distribución eléctrica está interconectado. “Esta tarde, lamentablemente, se produjo una falla en el sistema de alta tensión de otra distribuidora que, por arrastre, afectó clientes en la zona de Edesur. El servicio se normalizó por etapas y en coordinación con otros actores del sistema”, dijo, por su parte, la distribuidora que brinda el servicio en la zona sur del AMBA.

La página oficial del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) dejó de funcionar y no hubo información oficial sobre los cortes de luz en el momento del apagón.

En la previa de Año Nuevo pasado, el sistema eléctrico en el AMBA también volvió a mostrar fragilidad, luego de que una falla en la subestación eléctrica de Edesur cerca del centro de Florencia Varela dejara alrededor de 4.4 millones de personas sin electricidad.

En materia tarifaria, durante 2025 las tarifas eléctricas acumularon una suba del 19% en el AMBA, por debajo de la inflación de 31.5%. En 2024, en cambio, los aumentos habían sido considerablemente mayores: en promedio alcanzaron el 268%, muy por encima del índice general de precios, que fue del 118%.

Desde diciembre de 2023, los incrementos promedio suman 339%, en un contexto de tarifas deprimidas tras años de congelamientos, lo que derivó en un sistema con bajo nivel de inversión.

El Gobierno ejerce la función de regulador sobre las distribuidoras eléctricas únicamente en el AMBA, a través del ENRE. En el resto del país, el control está a cargo de los gobiernos provinciales.

El mes pasado, el Poder Ejecutivo publicó un decreto para avanzar con la concesión de obra pública destinada a la construcción de nuevas líneas de alta tensión que abastezcan a los principales centros de consumo del país.

Sin embargo, dado que el Ministerio de Economía busca evitar comprometer recursos fiscales, el equipo técnico del Gobierno trabaja hace casi dos años en el diseño de una licitación que permita a las empresas acceder a financiamiento, pese al antecedente de congelamientos tarifarios que marcó las últimas dos décadas.

Breaking NewsArgentinaBuenos AiresApagón
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
