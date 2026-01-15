Opinión
Una explosión en los Países Bajos causa al menos 4 heridos

Se teme que haya víctimas atrapadas

15 de enero de 2026 - 4:17 PM

Los bomberos extinguen el fuego en el lugar de una explosión en Utrecht, Países Bajos, el jueves 15 de enero de 2026. (AP Photo/Ahmad Seir) (Ahmad Seir)
Por The Associated Press
Utrecht, Países Bajos - Una explosión en una calle residencial en el centro de la ciudad holandesa de Utrecht hirió al menos a cuatro personas el jueves, dijo un funcionario de los servicios de emergencia. La causa de la explosión no se conoció de inmediato.

La explosión, que provocó un incendio y daños generalizados, se produjo a media tarde, haciendo correr a la gente hacia las calles comerciales cercanas. Los bomberos intentaron sofocar las llamas, pero no pudieron entrar inmediatamente en las viviendas dañadas por temor a daños estructurales.

El portavoz de los servicios de emergencia, Sjaak Haasnoot, dijo que las cuatro personas heridas fueron trasladadas al hospital de la ciudad. Se desconoce el alcance de las heridas. No estaba claro si había víctimas.

“En estos momentos es muy difícil decir cuántas víctimas hay bajo los escombros”, dijo Haasnoot. “Los bomberos no pueden entrar en el edificio porque todavía es inestable”.

Los bomberos dijeron que estaban investigando la forma de peinar con seguridad entre los escombros de los edificios destrozados para determinar si hay personas atrapadas. Los residentes cuyas casas resultaron dañadas estaban siendo alojados en un hotel cercano.

La policía estaba investigando, dijo a la prensa la alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

