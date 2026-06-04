Indignación en Quebradillas por el hurto de la bandera gigante del Mirador de Guajataca

La enorme bandera de Puerto Rico que ondeaba frente al océano Atlántico desde el Mirador de Guajataca, en Quebradillas, desapareció desde ayer, miércoles, lo que provocó indignación entre residentes y visitantes por tratarse de uno de los símbolos más emblemáticos del municipio.

Según confirmó a El Nuevo Día el agente Daniel Figueroa Lugo, de la Policía Municipal de Quebradillas, se recibió una querella por el hurto de la monoestrellada a las 8:39 de la mañana del 3 de mayo.

La querella fue presentada por Ángel Castillo, un vigilante del área, quien alertó a las autoridades sobre el incidente. Además del hurto, los responsables también causaron daños al asta.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado sospechosos ni realizado arrestos relacionados con el incidente.

Figueroa Lugo indicó que el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo para llevar a cabo la investigación correspondiente. Sin embargo, al ser consultado por este medio, el capitán Carlos Vélez Hernández, director del CIC de Arecibo, indicó no tener conocimiento del incidente por lo que, al momento de esta publicación, no se ha corroborado el estatus de la pesquisa.

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El robo fue denunciado en las redes sociales mediante un un video donde los vecinos del lugar lamentaron lo ocurrido, llamaron a la movilización comunitaria y reclamaron acción gubernamental.