Hallan el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en Gurabo
Fue localizado en la carretera PR-944 mientras bomberos atendían un incendio reportado en el área
20 de julio de 2026 - 5:56 PM
20 de julio de 2026 - 5:56 PM
El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado este lunes en la carretera PR-944, kilómetro 5.4, en Gurabo, informó la Policía.
Según la información preliminar, una llamada al centro de mando de la comandancia de Caguas alertó sobre la presencia de un cadáver en el lugar.
Al llegar a la escena, agentes de la Uniformada y personal del Cuerpo de Bomberos, que también había sido movilizado para atender un incendio reportado en el área, localizaron el cuerpo.
Las autoridades indicaron que, al momento, se desconoce la identidad del hombre y las causas de su muerte.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas asumieron la pesquisa junto al fiscal de turno y personal del Instituto de Ciencias Forenses.
La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento del caso a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020.
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