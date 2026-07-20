Hallan el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en Gurabo

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado este lunes en la carretera PR-944, kilómetro 5.4, en Gurabo, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al centro de mando de la comandancia de Caguas alertó sobre la presencia de un cadáver en el lugar.

Al llegar a la escena, agentes de la Uniformada y personal del Cuerpo de Bomberos, que también había sido movilizado para atender un incendio reportado en el área, localizaron el cuerpo.

Las autoridades indicaron que, al momento, se desconoce la identidad del hombre y las causas de su muerte.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas asumieron la pesquisa junto al fiscal de turno y personal del Instituto de Ciencias Forenses.