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Hallan el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en Gurabo

Fue localizado en la carretera PR-944 mientras bomberos atendían un incendio reportado en el área

20 de julio de 2026 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento, se desconoce la identidad del hombre. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado este lunes en la carretera PR-944, kilómetro 5.4, en Gurabo, informó la Policía.

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Según la información preliminar, una llamada al centro de mando de la comandancia de Caguas alertó sobre la presencia de un cadáver en el lugar.

Al llegar a la escena, agentes de la Uniformada y personal del Cuerpo de Bomberos, que también había sido movilizado para atender un incendio reportado en el área, localizaron el cuerpo.

Las autoridades indicaron que, al momento, se desconoce la identidad del hombre y las causas de su muerte.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas asumieron la pesquisa junto al fiscal de turno y personal del Instituto de Ciencias Forenses.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento del caso a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020.

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GuraboCadáveresBreaking NewsPolicía de Puerto RicoInstituto de Ciencias Forenses Puerto Rico
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