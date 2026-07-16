Forenses corrobora identidad de octogenaria hallada en estado de descomposición en Río Piedras

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) corroboró, mediante la comparación de radiografías dentales, la identidad de Liliam Díaz Carlo, de 81 años, cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en una casa en la urbanización Las Américas, en Río Piedras.

Conforme a los protocolos establecidos, un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial. “La causa y la manera de muerte permanecen bajo investigación, por lo que no se ofrecerán detalles adicionales mientras el proceso investigativo continúe en curso”, indicó el ICF, en declaraciones escritas.

Los hechos de este caso se remontan a la 1:30 p.m. del 10 de julio, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una mujer que no había podido ser contactada por sus familiares.

Al llegar los agentes a la residencia en la calle Tegucigalpa, localizaron a la mujer sin signos vitales en el interior de la vivienda y en avanzado estado de descomposición, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

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“Junto al cuerpo fue localizado su hijo, de 54 años, con discapacidad física”, indica el reporte policial.

Relacionado a este particular, Wapa reportó que el hijo de la mujer le dijo presuntamente a la Policía que no llamó a las autoridades porque “le daba vergüenza que su madre haya muerto bajo su cuidado”.