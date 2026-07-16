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Forenses corrobora identidad de octogenaria hallada en estado de descomposición en Río Piedras

No obstante, la causa y la manera de muerte permanecen bajo investigación

16 de julio de 2026 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Instituto de Ciencias Forenses. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) corroboró, mediante la comparación de radiografías dentales, la identidad de Liliam Díaz Carlo, de 81 años, cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en una casa en la urbanización Las Américas, en Río Piedras.

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Conforme a los protocolos establecidos, un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial. “La causa y la manera de muerte permanecen bajo investigación, por lo que no se ofrecerán detalles adicionales mientras el proceso investigativo continúe en curso”, indicó el ICF, en declaraciones escritas.

Los hechos de este caso se remontan a la 1:30 p.m. del 10 de julio, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una mujer que no había podido ser contactada por sus familiares.

Al llegar los agentes a la residencia en la calle Tegucigalpa, localizaron a la mujer sin signos vitales en el interior de la vivienda y en avanzado estado de descomposición, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

“Junto al cuerpo fue localizado su hijo, de 54 años, con discapacidad física”, indica el reporte policial.

Relacionado a este particular, Wapa reportó que el hijo de la mujer le dijo presuntamente a la Policía que no llamó a las autoridades porque “le daba vergüenza que su madre haya muerto bajo su cuidado”.

El agente Héctor Reyes, del Precinto de Puerto Nuevo, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal Christian Castro, se hicieron cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsInstituto de Ciencias Forenses Policía de Puerto RicoSeguridadSan Juan
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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